Agressievere motorstanden Red Bull? Ook Honda heeft aan motor gewerkt

Waar het voor de motorleveranciers jarenlang om zoveel mogelijk 'performance upgrades' draaide, ligt de focus in 2023 op een ander aspect. Sleutelen aan het pure vermogen is verboden door de engine freeze, oftewel het bevriezen van de doorontwikkeling. Die engine freeze is in het leven geroepen door een verzoek van Helmut Marko, nadat Honda in oktober 2020 het F1-vertrek had aangekondigd. Vorig jaar mochten motorleveranciers ieder component nog eenmaal updaten, afgelopen winter was alleen werk aan de software en aan de betrouwbaarheid toegestaan. Voor dat laatste moesten verzoeken worden ingediend bij de FIA en mocht er pas na toestemming van de autosportfederatie worden ingegrepen.

Nu het seizoen in zicht is, blijkt dat alle leveranciers toestemming hebben gekregen van de FIA. Bij Ferrari en Alpine is het niet meer dan logisch dat er behoorlijk aan de betrouwbaarheid is gesleuteld na de problemen van vorig jaar. Honda en Mercedes kenden minder malheur, maar ook zij laten weten dat er met instemming van de FIA aan de krachtbron is gewerkt. Zo heeft Mercedes meer dan tien verzoeken ingediend en gaf Honda een update tijdens de jaarlijkse persbriefing in Japan. "Het werk aan de betrouwbaarheid zal de motorprestaties natuurlijk niet direct verbeteren. Volgens het reglement is het zeer beperkt wat je aan het pure vermogen van de motor mag doen, maar als je de betrouwbaarheid verbetert, dan geeft dat wel meer strategische opties voor het gebruik van de motor", laat Tetsushi Kakuda op een vraag van Motorsport.com weten.

Betrouwbaarheid en voordeel met de MGU-K

Met 'strategische opties' doelt Kakuda op de verschillende motorstanden. Zo kan de motor bij een verbeterde betrouwbaarheid zwaarder worden belast en kan dat onderaan de streep tot agressievere motorstanden leiden. Christian Horner heeft al laten weten dat Ferrari op dat vlak veel meer marge heeft dan Honda, al voegt het Japanse merk toe dat het vorig jaar ook primair op vermogen heeft ingezet met de engine freeze in zicht. "Volgens mij hebben alle motorleveranciers vorig jaar de prioriteit gegeven aan performance en dat geldt ook voor ons. We hebben er veel aan gedaan om het vermogensverlies door de E10-brandstof terug te winnen. Daardoor is de interne belasting van de motor enorm toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor en is de betrouwbaarheid veel meer in het geding gekomen."

Het verlies door E10 waar Kakuda over praat, werd in instantie op twintig pk geschat, maar is door Honda snel teruggewonnen. Alhoewel de uitvalbeurten in de eerste races van 2022 vooral samenhingen met de brandstoftoevoer, heeft de motor zelf ook meer te lijden gehad volgens Honda. "Daardoor hebben we in het 2022-seizoen toch enkele problemen gezien. Afgelopen winter hebben we daaraan gewerkt. Niet alleen hebben we de pijnpunten aangepakt, we hebben ook geprobeerd om het spectrum met strategische opties groter te maken", duidt hij andermaal op de motorstanden. "Verder hebben we het energiemanagement geoptimaliseerd. Vorig jaar hadden we een duidelijk voordeel met de MGU-K en dat willen we natuurlijk behouden. Met onze leveranciers hebben we stappen gezet in het aanleveren van de onderdelen, de kwaliteitscontroles en de assemblage van de motor zelf. HRC Sakura heeft alles op alles gezet voor aankomend seizoen en daardoor denken we klaar te zijn voor de wintertest die deze week begint", sluit de projectleider van Honda's 2023-motor af.