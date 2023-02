Wolff: ‘Vervloekte’ W13 komt in lobby van Mercedes F1-fabriek te staan

De Oostenrijkse voorman van Mercedes kon de W13 van 2022 wel vervloeken en brieste op enig moment dat de wagen in de ‘krochten’ van het Mercedes-museum in Stuttgart moest verdwijnen. Inmiddels is hij van gedachten veranderd, onthulde hij na de presentatie van de Mercedes W14 op Silverstone. “Die auto komt in Brackley in de lobby te staan”, aldus Wolff. “Ik ben een beetje van gedachten veranderd, ik wilde het in de lobby plaatsen als reminder dat we nooit op onze lauweren mogen rusten. Maar eigenlijk is het een symbool van de moedige beslissingen die we genomen hebben. We hebben vorig jaar een radicale beslissing genomen met het ontwerp van de W13. We durfden het aan, maar we faalden. Dat laat wat mij betreft de mindset van dit team zien, hoe je kunt omgaan met succes en tegenslag. Ik wil niet dat we conservatief worden of saai, we moeten risico nemen en moed tonen.”

Volgens Wolff heeft het team flink geleerd van een moeilijk 2022. George Russell bezorgde het team in Brazilië de enige Grand Prix-overwinning, het team eindigde bij de constructeurs op de derde plek. “We praatten er altijd over als we succesvol waren”, zegt Wolff. “Er komt een seizoen dat het niet loopt, er is geen sportteam ter wereld dat altijd maar blijft winnen. Wij hadden dat moment vorig jaar en dat was moeilijk. Het was niet één race, maar het volledige seizoen ging in de mist of in ieder geval de eerste helft. We hebben onszelf staande moeten houden, zijn gemotiveerd moeten blijven en hebben niemand de schuld gegeven. We zijn sterker geworden en hebben hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Dat laat zien hoe sterk dit team is, welke waarden men belangrijk vindt en hoe men erin staat. Hopelijk is dat goed voor ons en kunnen we hierop verder bouwen.”

Wolff leerde in de crisisperiode bij Mercedes ook veel over zichzelf. “Je kunt je op bepaalde situaties voorbereiden, maar vorig jaar kwam het allemaal heel snel op ons af en een groot deel van het seizoen hebben we niet naar verwachting gepresteerd. Het was een achtbaan van emoties en we moesten de verwachtingen managen omdat het de volgende race beter kon worden, maar ook slechter. Ik denk dat ik persoonlijk gegroeid ben als manager, maar dat we als organisatie ook geleerd hebben. Dat hebben we in de praktijk gebracht.”