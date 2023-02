Lance Stroll in Barcelona geopereerd aan polsbreuk

Teambaas Mike Krack weigerde donderdag openheid van zaken te geven omtrent de fietsblessure van zijn coureur Lance Stroll. Duidelijk is dat de Aston F1-coureur bij een fietsongeluk in Spanje ten val is gekomen en daarbij een polsblessure opgelopen heeft. Hij moest daardoor de eerste dag van de F1-test in Bahrein missen en vermoedelijk komt hij ook de rest van het weekend niet in actie.

Motorsport.com heeft vernomen dat het incident plaatsvond in de Zuid-Spaanse stad Malaga, de diagnose was een polsbreuk. De coureur is vervolgens naar Barcelona gevlogen waar hij door de bekende chirurg Xavier Mir geopereerd is. Mir is de vaste arts van veel MotoGP-rijders, hij heeft in het verleden onder meer meervoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez op de behandeltafel gehad.

Wat echter niet duidelijk is wanneer het incident en de operatie plaatsgevonden hebben. Het is een vrij cruciaal detail om in te schatten of Stroll daadwerkelijk fit genoeg kan zijn om op zondag 5 maart mee te doen aan de Grand Prix van Bahrein.

Donderdag zat Felipe Drugovich achter het stuur van de AMR23, Fernando Alonso kroop na de lunch voor het eerst achter het stuur.