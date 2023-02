Begin deze week werd duidelijk dat Lance Stroll verwondingen had opgelopen bij een ongeluk tijdens een fietstraining in Spanje. Donderdag sijpelde informatie door dat het gaat om een pols- en handblessure, er doen zelfs geruchten de ronde dat Stroll beide polsen gebroken zou hebben. Maar het team is bij monde van Mike Krack zeer zorgvuldig met het delen van informatie. De reden daarvan? Privacy, stelt de teambaas. “Hij was aan het trainen om fitter te worden. Tijdens het fietsen heeft hij een klein ongelukje gehad. We hebben hem uit voorzorg aan de kant gehouden en moeten afwachten. We zullen volgende week zien.”

Donderdagmorgen zat Felipe Drugovich als vervanger van Stroll achter het stuur van de AMR23. De Braziliaanse Aston Martin-junior zorgde door een technisch probleem direct voor een rode vlag. Verder werkte de jongeling een aardig programma af. Het is echter nog geen gegeven dat hij ook de komende dagen achter het stuur van de wagen zit. “We hebben nog geen besluit genomen, dat zullen we in de komende tijd doen.” Ook als Stroll niet in staat blijkt om de Grand Prix van Bahrein te rijden, is nog niet duidelijk wie achter het stuur zal kruipen. “Dat laten we te zijner tijd weten”, zegt Krack met een zuinige glimlach.

Het team heeft naast Drugovich ook de beschikking over Stoffel Vandoorne als reserve van Aston Martin. Hij kan dit weekend niet in de AMR23 stappen vanwege zijn verplichtingen in de Formule E, maar is tijdens de Grand Prix van Bahrein wel beschikbaar en aanwezig op het circuit. Geruchten dat Sebastian Vettel eenmalig zou terugkeren bij Aston Martin, zijn volgens bronnen rond het team onjuist.

Video: De rode vlag veroorzaakt door de defecte AMR23 van Drugovich