Alonso: Geen enkel pakket kan achterstand Aston Martin op F1-veld wegwerken

Fernando Alonso denkt dat “geen enkel pakket ter wereld” de huidige achterstand die Aston Martin op het Formule 1-veld heeft, kan wegwerken, terwijl het team zich voorbereidt om in Hongarije een B-spec-chassis te introduceren.

De formatie uit Silverstone kent tot dusver een verschrikkelijk 2026 en hoewel Alonso’s gelukkige punt in Monaco het team boven nieuwkomer Cadillac plaatst, is Aston Martin nog steeds het langzaamste team geweest.

Afgelopen weekend in Spa kwalificeerden Alonso en teamgenoot Lance Stroll zich bijvoorbeeld voor de vijfde race op rij op de achterste startrij, met een achterstand van twee seconden op de eerstvolgende langzaamste: Sergio Perez van Cadillac.

Het is een achterstand die er bij de seizoensopener in Melbourne niet was, maar die is ontstaan doordat de Amerikaanse formatie upgrades monteerde, terwijl Aston heeft gewacht om grotere problemen met de AMR26 op te lossen.

Maar tijdens de Grand Prix van Hongarije van dit weekend zal het Britse merk eindelijk een radicaal ander chassis meebrengen, gericht op verbeterde aerodynamica en gewichtsreductie, voordat in augustus in Zandvoort updates aan de power unit volgen.

De meningen in de paddock verschillen over hoeveel impact deze upgrades zullen hebben, waarbij Perez stelt dat het Aston “zeker” dichterbij zal brengen, maar Alonso is daar niet zo zeker van.

“Ik denk niet al te veel aan cijfers of posities of iets dergelijks, want als we terugkijken naar de laatste vijf races, denk ik dat we heel verschillende achterstanden op de middenmoot hebben gehad,” zei de tweevoudig kampioen.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“We hadden min of meer een consistente achterstand op de poleposition, die op dit moment uiteraard buiten bereik is. Maar er waren een paar moeilijke circuits: Silverstone was lastig, Spa was een van de zwaarste, ik denk dat de man voor ons 2,1 seconden sneller was.

“Dus er is geen pakket ter wereld dat je zoveel tijd oplevert en waarschijnlijk zou de positie niet veranderen als je een week geleden in Spa met de geüpdatete auto had gereden. Dus zo moeten we ermee omgaan.

“Het zal per circuit verschillen. Hopelijk is Budapest een gunstig circuit voor ons, vermogen is hier niet het belangrijkste punt, waarbij we de auto uiteraard zullen updaten, maar de motor nog niet.

“Dus we hebben nog steeds een achterstand die we moeten overbruggen. Ik ben er meer mee bezig dat we kunnen begrijpen wat de richting van de auto is, of we op de goede weg zijn, en of we eindelijk de performance ontsluiten.”

Alonso’s opmerkingen sluiten aan bij de algemene boodschap van Aston in Budapest, een die draait om het managen van verwachtingen vanwege de situatie waarin het team zich momenteel bevindt.

Teams die in essentie een ‘B-spec’-chassis meebrengen, is tegenwoordig niet echt meer gebruikelijk, en dus draait de GP van Hongarije er vooral om dat de formatie uit Silverstone haar nieuwe pakket probeert te begrijpen.

Mike Krack, Chief Trackside Officer, Aston Martin Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Chief trackside officer Mike Krack zei: "Als je substantiële upgrades meebrengt, is dat iets wat het team op het circuit zo snel mogelijk zal moeten leren kennen.

"We hebben geen wintertests waarin je gewoon wat runs kunt doen, wat vergelijkende tests en dat soort dingen. Dat legt veel nadruk op de kwaliteit van je data, op de kwaliteit waarmee je je simulaties begrijpt.

"Maar we verwachten niet dat we er morgen bij de eerste run alles uit halen. Ik denk dat we moeten leren hoe we dit moeten managen en hoe we er het beste uit kunnen halen.

“We hebben een goed team op het circuit, we hebben een goed ondersteuningsteam vanuit de fabriek dat daar snel doorheen zal gaan. We zullen snel de juiste conclusies trekken, maar het zal wat tijd kosten.

"Ik denk dat de tests die we zullen moeten doen, basistests, of het nu om rijhoogte gaat, om rakes en dit soort dingen, bij de komende evenementen zullen komen."