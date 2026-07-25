F1-update: Waarom Max Verstappen opschuift naar P4, mysterieuze problemen bij Red Bull

Lando Norris heeft pole-position te pakken voor de Grand Prix van Hongarije en daarmee voor de eerste non-Mercedes pole van het Formule 1-seizoen 2026 gezorgd. Desondanks is McLaren van mening dat Ferrari nog altijd het beste chassis heeft en eigenlijk pole had moeten pakken op het circuit nabij Boedapest. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de uitleg waarom Max Verstappen opschuift naar de vierde plek op de grid na de gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Veel belangrijker dan dat is echter dat Red Bull andermaal grote problemen kende tijdens de kwalificatie, waarbij Verstappen heeft laten weten dat er voor zijn gevoel ieder raceweekend wel een nieuw probleem opkomt. Ditmaal werd de RB22 aerodynamisch steeds slechter naarmate de kwalificatie vorderde. Wanhopig zegt de viervoudig wereldkampioen er overigens niet van te worden, aangezien hij dat stadium naar eigen zeggen al voorbij is.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat