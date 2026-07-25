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F1-update: Waarom Max Verstappen opschuift naar P4, mysterieuze problemen bij Red Bull

De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:

Lando Norris heeft pole-position te pakken voor de Grand Prix van Hongarije en daarmee voor de eerste non-Mercedes pole van het Formule 1-seizoen 2026 gezorgd. Desondanks is McLaren van mening dat Ferrari nog altijd het beste chassis heeft en eigenlijk pole had moeten pakken op het circuit nabij Boedapest. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de uitleg waarom Max Verstappen opschuift naar de vierde plek op de grid na de gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Veel belangrijker dan dat is echter dat Red Bull andermaal grote problemen kende tijdens de kwalificatie, waarbij Verstappen heeft laten weten dat er voor zijn gevoel ieder raceweekend wel een nieuw probleem opkomt. Ditmaal werd de RB22 aerodynamisch steeds slechter naarmate de kwalificatie vorderde. Wanhopig zegt de viervoudig wereldkampioen er overigens niet van te worden, aangezien hij dat stadium naar eigen zeggen al voorbij is.

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