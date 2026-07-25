F1-update: Waarom Max Verstappen opschuift naar P4, mysterieuze problemen bij Red Bull
De kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije uitgebreid besproken in een nieuwe aflevering van de F1-update
Lando Norris heeft pole-position te pakken voor de Grand Prix van Hongarije en daarmee voor de eerste non-Mercedes pole van het Formule 1-seizoen 2026 gezorgd. Desondanks is McLaren van mening dat Ferrari nog altijd het beste chassis heeft en eigenlijk pole had moeten pakken op het circuit nabij Boedapest. Ronald Vording bespreekt het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net zoals de uitleg waarom Max Verstappen opschuift naar de vierde plek op de grid na de gridstraffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Veel belangrijker dan dat is echter dat Red Bull andermaal grote problemen kende tijdens de kwalificatie, waarbij Verstappen heeft laten weten dat er voor zijn gevoel ieder raceweekend wel een nieuw probleem opkomt. Ditmaal werd de RB22 aerodynamisch steeds slechter naarmate de kwalificatie vorderde. Wanhopig zegt de viervoudig wereldkampioen er overigens niet van te worden, aangezien hij dat stadium naar eigen zeggen al voorbij is.
Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
F1-update: Waarom Max Verstappen opschuift naar P4, mysterieuze problemen bij Red Bull
"Het is onze fout" Ferrari neemt schuld op zich voor straf Hamilton in F1-kwalificatie Hongarije
Dit is de startopstelling voor de F1 GP van Hongarije 2026
Antonelli krijgt gridstraf na negeren gele vlag in kwalificatie GP Hongarije
Red Bull verwacht geen wonderen voor Verstappen en Hadjar na dag “vol met klachten”
Max Verstappen stelt dat Alonso nog altijd één van de beste vijf F1-coureurs is
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026
Lewis Hamilton krijgt gridstraf in Hongarije
Hamilton onderzocht door stewards GP van Hongarije wegens hinderen
Waarom Leclerc door remproblemen achter zijn Ferrari-teamgenoot aanloopt
Grondig vernieuwde Aston Martin AMR26 verschijnt in pitstraat Hongarije
Het Red Bull-zitje waar niemand over praat – en waarom dat het grootste compliment is
De data achter de kritiek van Max Verstappen en Norris: Zo anders is Spa in F1 2026
Hoe Antonelli een halve seconde vond en Verstappen aftroefde in kwalificatie GP België
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties