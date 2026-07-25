Lewis Hamilton krijgt gridstraf in Hongarije
Lewis Hamilton verliest drie posities op de startgrid van de Hungaroring nadat hij Oscar Piastri in de kwalificatie hinderde
Ferrari's Lewis Hamilton heeft een gridstraf van drie plaatsen gekregen voor het hinderen van McLaren-coureur Oscar Piastri in de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1.
Tegen het einde van de beslissende Q3-shootout reed Hamilton langzaam op het rechte stuk van start-finish, terwijl Piastri achter hem op een snelle ronde naderde.
Zich er niet van bewust dat de Australiër naderde, bleef Hamilton op de racelijn rijden, waardoor Piastri moest uitwijken en zijn laatste snelle ronde moest afbreken. Piastri stak sarcastisch zijn duim op naar Hamilton vanuit de cockpit, terwijl een verwarde Hamilton zijn race-engineer vroeg waarom hem niet was verteld dat de McLaren naderde.
De FIA-stewards legden de zevenvoudig wereldkampioen een standaard gridstraf van drie plaatsen op, wat betekent dat Hamilton op de startgrid van zondag van de tweede naar de vijfde plaats terugvalt. Daardoor schuiven Charles Leclerc, Kimi Antonelli en Piastri allemaal één positie op de grid op.
"Bij het naderen van bocht 1 reed auto 44 met aanzienlijk verminderde snelheid op de racelijn, terwijl auto 81 op een pushronde naderde," schreven de stewards in hun oordeel.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
"De coureur van auto 44 legde uit dat hij net een snelle ronde had voltooid en het radiobericht van het team over de naderende auto 81 pas ontving toen die al in de directe nabijheid was. Hij verklaarde verder dat, door de positie van zijn auto op de baan, auto 81 niet zichtbaar was in zijn spiegels.
"Auto 81, die bezig was met een pushronde, werd gedwongen uit te wijken door wijd te gaan en was verplicht de ronde af te breken.
"Na het beschikbare bewijsmateriaal te hebben onderzocht, bepaalden de Stewards dat auto 44 auto 81 tijdens de kwalificatie onnodig hinderde."
Antonelli wacht nog op zijn eigen oordeel over het vermeend negeren van een gele vlag aan het einde van zijn laatste kwalificatieronde, toen hij de stilstaande Red Bull van Max Verstappen passeerde.
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