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Newey onthult: Grote Hongarije-update "slechts eerste deel" van Aston Martin B-spec

Aston Martin is in Hongarije met nagenoeg behoorlijk vernieuwde auto voor de dag gekomen, maar volgens Adrian Newey zit er nog meer in de pijplijn voor de races in Zandvoort en waarschijnlijk Baku.

Ronald Vording
Ronald Vording
Gepubliceerd:
Adrian Newey, Aston Martin Racing

Tijdens de technical viewing op vrijdag in de pitstraat van de Hungaroring waren nagenoeg alle ogen gericht op de vernieuwde AMR26. Na wat Newey een “nachtmerrie” en een ronduit “rampzalige start van het seizoen” heeft genoemd, is er reikhalzend uitgekeken naar de grote upgrade in Hongarije.

Het nieuwe pakket bestaat afgaande op de officiële FIA-documenten uit 16 afzonderlijke upgrades, waaronder een langere en slankere neus, een compleet nieuwe vloer, nieuwe sidepod-inlets en meerdere veranderingen aan de achterkant van de auto.

Volgens Newey is dit echter nog niet het hele pakket en zit er nog meer in de pijplijn voor de eerste Grands Prix na de zomerstop. “De voorlopige resultaten zijn veelbelovend. Het is slechts een deel van het pakket, dus we zetten nog enkele stappen in Zandvoort en vervolgens Monza of Baku. Dit is dus het eerste deel van onze geplande update”, verduidelijkte Newey tijdens de FIA-persconferentie op vrijdag.

Hoe Aston de ‘waardigheid’ weer wil herstellen na rampzalige start

Ondanks dat deze eerste stap zeer omvangrijk is, noemt Newey het nog altijd een evolutie van de auto waarmee Fernando Alonso en Lance Stroll in de voorbije tien raceweekenden hebben gereden.

“Het is een evolutie in de zin dat het chassis hetzelfde is, de lay-out hetzelfde is en ook de voorwielophanging hetzelfde is. Het is dus vooral een aerodynamische evolutie. We hadden voorafgaand aan de presentatie van onze auto in februari in Barcelona erg weinig tijd voor de ontwikkeling. Daarom hebben we eigenlijk een stap terug moeten zetten om alles goed te begrijpen en vervolgens met dit pakket weer vooruit te gaan.”

Fernando Alonso had his first taste of the updated Aston Martin in FP1

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Newey wil geen concrete doelstellingen aan de upgrades verbinden, al heeft Mike Krack eerder al laten weten dat het voornaamste doel is “om weer te gaan racen”, aangezien beide Aston Martin-coureurs dat de voorbije maanden nauwelijks hebben kunnen doen.

“Ik vind dat dit zeer grote stappen zijn, maar we zijn duidelijk bezig met een flinke inhaalslag. Gaat dit ons de snelste auto opleveren? Helaas niet. Maar is het een goede stap vooruit ten opzichte van waar we stonden? Ja, dat denk ik wel.”

Die benodigde inhaalslag heeft, zoals Newey al eerder heeft uitgelegd, veel te maken met zijn startdatum bij Aston Martin en het feit dat het team pas veel later dan de concurrenten een model van de 2026-auto in de windtunnel kon gebruiken.

“We hebben, terecht of onterecht, de beslissing genomen om ongeveer twee weken te wachten totdat onze eigen windtunnel in gebruik was genomen, in plaats van voor een heel korte periode in Brackley te beginnen om daarna opnieuw te moeten verhuizen. Dat verklaart eigenlijk de tijdlijn. Het was een lang opbouwproces, waardoor we in dat opzicht voortdurend op achterstand stonden. Maar je doet wat je kunt en gaat gewoon door.”

Nog los van concrete resultaten is het eerste doel volgens Newey om weer enige waardigheid in de paddock op te bouwen.“Ik bedoel, deze eerste races zijn een complete nachtmerrie geweest. Hopelijk kunnen we nu op zijn minst weer een beetje waardigheid terugkrijgen. Dat is op korte termijn het doel, waarna we van daaruit verder kunnen bouwen.”

Wat zat er achter het ophangingsprobleem voor Stroll?

The updated Aston Martin features a raft of upgrades

Foto door: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Naast de pure performance is het belangrijkste dat de betrouwbaarheid op orde is. De eerste vrije training in Hongarije oogde in dat opzicht zorgwekkend, aangezien Stroll strandde door een ophangingsprobleem linksachter.

“Zoals je je kunt voorstellen, probeert iedereen op dit moment koortsachtig te begrijpen wat er precies is misgegaan en wat er is gebeurd. Pas als we dat begrijpen, kunnen we zeggen wat de volgende stap wordt. Maar we moeten uiteraard vrij snel een oplossing vinden met het oog op de tweede vrije training.” Dat laatste is overigens niet gelukt, aangezien de Canadees de tweede training volledig aan zich voorbij moet laten gaan.

Newey verduidelijkte dat het probleem voor Stroll niet per definitie met het updatepakket te maken hoeft te hebben. “Het betreffende gedeelte is eigenlijk helemaal niet aangepast. We hebben weinig reserveonderdelen omdat de bekleding en dergelijke anders zijn, dus er zijn in dat gebied wel enkele kleine wijzigingen geweest. Maar juist daarom komt dit zo onverwacht. Zoals gezegd is het moeilijk om er verder iets over te zeggen voordat we precies begrijpen wat er is gebeurd.”

Alonso kreeg via de boordradio eveneens te horen dat hij van de kerbstones moest blijven, maar dat had volgens Newey niets te maken met het ophangingsprobleem. “Uit de buurt van de kerbstones blijven heeft puur te maken met het feit dat we aerodynamische data aan het verzamelen zijn. Als je zulke data probeert te verzamelen, wil je niet dat de verstoring van de kerbstones erbij komt. Die inconsistentie vervuilt de data.”

Dat gezegd hebbende, leken de vibraties ook enigszins terug, maar Newey maakte duidelijk dat men voor het antwoord op die vraag niet bij hem moet zijn. “De trillingen? Ja, dat is een vraag voor Honda. Zij kunnen het in de data zien en werken aan een oplossing.”

Lance Stroll ground to a halt in FP1

Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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