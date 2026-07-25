"Het is onze fout" Ferrari neemt schuld op zich voor straf Hamilton in F1-kwalificatie Hongarije

Het Ferrari-team van Lewis Hamilton heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het feit dat hij een gridstraf van drie plaatsen heeft gekregen voor de Grand Prix van Hongarije in de Formule 1, nadat hij Oscar Piastri per ongeluk ophield aan het begin van de laatste snelle ronde van de McLaren-coureur.

Het is een dubbele klap voor Hamilton, die zijn auto op de nummer één-plek in parc fermé had geparkeerd, niet wetende dat hij na de finishvlag door Piastri's teamgenoot Lando Norris van poleposition was verdreven.

Hamiltons tweede ronde in Q3 was rommeliger dan zijn eerste en langzamer, 1m18.906s tegenover zijn eerdere 1m17.219s. Net nadat de Ferrari over de streep kwam, spinde Max Verstappen in de laatste bocht, waardoor er gele vlaggen kwamen.

Dit was de aanleiding voor de miscommunicatie. Hamilton leek verrast door het feit dat Piastri bezig was met een snelle ronde, ook al had hij hem tussen bocht 12 en 13 ingehaald terwijl de Australiër bezig was met zijn voorbereidingsronde.

"We hebben hem verteld [dat Piastri eraan kwam], maar veel te laat," zei Ferrari-teambaas Frederic Vasseur na afloop. "Als er een fout is, is het onze fout."

Nadat Hamilton over de streep kwam, zei race-engineer Carlo Santi tegen hem: "Piastri pusht… gele vlag, gele vlag."

"Waar is Piastri?" vroeg Hamilton.

"Achter je – gele vlag" kwam het antwoord.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

De onboardbeelden geven aan dat Hamilton in zijn spiegel keek voordat hij zijn normale lijn naar bocht 1 nam, maar hij legde later aan de stewards uit dat hij Piastri niet had gezien. Hoewel de video vergezeld gaat van de boordradio, zit er een vertraging op omdat F1 teamradiouitzendingen met tussen de vijf en 15 seconden vertraagt voor het geval er redactionele beslissingen nodig zijn vanwege grof taalgebruik.

In dit geval werd het radioverkeer uitgezonden nadat Hamilton Piastri richting bocht 1 had opgehouden, terwijl het gesprek in werkelijkheid tussen de timinglijn en bocht 1 zal hebben plaatsgevonden.

"Was Piastri bezig met een ronde of…?" vroeg Hamilton nadat Piastri hem was gepasseerd. Na een lange pauze antwoordde Santi: "Ik werd verrast door de gele vlag."

Het lijkt erop dat Hamilton ervan uitging dat Piastri bezig was met een in-lap in plaats van zich voor te bereiden op een snelle ronde.

"Het werd me letterlijk verteld toen hij achter me bij de apex zat, dus ik had geen idee dat hij eraan kwam," zei Hamilton na afloop.

"Ik dacht dat iedereen achter me naar buiten was gekomen – ik was als eerste naar buiten, dus ik dacht dat iedereen zijn ronde had afgemaakt, en ik denk dat Charles de auto was die achter me zat toen ik de pitlane verliet, dus voor zover ik wist. Dus ja, bizar, want het was schoon geweest en het was uiteraard niet opzettelijk."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Clive Mason / Getty Images

Omdat Piastri gedwongen was zijn snelle ronde af te breken, was een straf onvermijdelijk. Hamilton zal daarom als vijfde starten – vanaf de derde startrij in plaats van vanaf de eerste.

"De coureur van auto 44 legde uit dat hij zojuist een snelle ronde had voltooid en het radiobericht van het team over de naderende auto 81 pas ontving toen die laatste al dicht in de buurt was," luidde de bevinding van de stewards.

"Hij verklaarde verder dat auto 81, vanwege de positie van zijn auto op de baan, niet zichtbaar was in zijn spiegels."