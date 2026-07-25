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Dit is de startopstelling voor de F1 GP van Hongarije 2026 Lando Norris pakte poleposition in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije 2026. Dit is de voorlopige startopstelling voor de race, in afwachting van de definitieve bekrachtiging door de FIA, na straffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli