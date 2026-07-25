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Dit is de startopstelling voor de F1 GP van Hongarije 2026

Lando Norris pakte poleposition in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije 2026. Dit is de voorlopige startopstelling voor de race, in afwachting van de definitieve bekrachtiging door de FIA, na straffen voor Lewis Hamilton en Kimi Antonelli

Fabien Gaillard
Gepubliceerd:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

1

Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

Charles Leclerc
(Ferrari)

3

Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

Max Verstappen
(Red Bull)

5

Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

George Russell
(Mercedes)

7

Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

Isack Hadjar
(Red Bull)

9

Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

Nico Hülkenberg
(Audi)

11

Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

Pierre Gasly
(Alpine)

13

Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

Gabriel Bortoleto
(Audi)

15

Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

Fernando Alonso
(Aston Martin)

17

Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

Carlos Sainz
(Williams)

19

Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

Lance Stroll
(Aston Martin)

21

Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

Sergio Pérez
(Cadillac)
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