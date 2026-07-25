Alonso: F1 GP van Hongarije 'belangrijke' opsteker voor Aston Martin

Fernando Alonso denkt dat de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije een “belangrijke” opsteker was voor het Aston Martin Formula 1-team na zijn eerste Q2-optreden in een grand prix-kwalificatie in de campagne van 2026.

De tweevoudig kampioen werd 16e op de Hungaroring en maakte daarmee een einde aan een reeks van vijf opeenvolgende kwalificatiesessies van Aston Martin op de achterste startrij, met een achterstand van ongeveer twee seconden.

Maar ronde 11 in Boedapest markeerde de eerste grote upgrade van het jaar voor de renstal uit Silverstone, waarbij het chassis van zijn AMR26 ingrijpend werd gewijzigd, met vervolgens in Zandvoort een motorupdate.

“Het was belangrijk”, zei Alonso. “Zeker, het was belangrijk voor iedereen in het team, want het is een moeilijke periode geweest in beide fabrieken.

“Met de achterstand die we qua performance in de eerste helft van het jaar hadden, en dit pakket heeft natuurlijk niet veel posities veranderd, maar het heeft de dynamiek van iedereen in de fabriek sterk veranderd.

“Het is niet meer zo dat we iets najagen waarvan we niet weten wat het is. We weten precies waar we naar op zoek zijn en we kennen precies de doelen voor het volgende pakket of de doelen voor volgend jaar.

“Dus dat is, denk ik voor mij, de grootste verandering van dit weekend.”

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Het grootste positieve punt voor de Spanjaard is dat hij tot nu toe een vlekkeloos weekend heeft weten af te werken, terwijl hij zich met minstens een tiende voorsprong kwalificeerde voor Haas, Williams en Cadillac.

“Wanneer je met een nieuwe auto komt, geloof je altijd dat het belangrijk is om de correlatie goed te hebben en te leveren wat je verwacht te leveren”, voegde de 44-jarige toe.

“Zelfs als het is wat we verwachtten, denk ik dat het belangrijk was om het te hebben en geen onaangename verrassing te krijgen.

“De manier waarop de auto rijdt: we winnen gewoon downforce en algemene grip in de bochten. Misschien is hij iets consistenter om te rijden, dus bocht voor bocht, de ingang sluit aan op de uitgang van de bocht, de auto is iets vergevingsgezinder, dus hij is iets makkelijker te rijden.

“De vorige auto die we hadden, was lastiger te rijden.”

Maar het weekend is niet zo goed verlopen voor Alonso’s teamgenoot Lance Stroll, die vrijdag in de eerste training in bocht 2 spinde door een defect aan de achterwielophanging, waardoor hij FP2 moest overslaan.

Op zaterdag kwalificeerde hij zich uiteindelijk als 20e, voor beide Cadillacs, en hoewel hij de vooruitgang van Aston erkende, bleef Stroll gefrustreerd door de huidige zwakke punten.

“Beter, zeker”, zei de Canadees. “Ik denk dat we veel tekortkomen op de motor. Dus ja, we moeten meer vermogen vinden. We zijn absoluut veel beter qua gripniveau, dus we moeten gewoon meer vermogen vinden.

“De auto stuurde niet in in bocht 12. Ik heb het gecontroleerd. Ik denk dat we 10 km/h rugwind hadden en hij ging gewoon rechtdoor de grindbak in. Dus vervelend, want ik denk dat we vandaag Q2 hadden kunnen halen.”