Het Autodromo Enzo e Dino Ferrari is dit weekend het decor voor de eerste sprintrace van het jaar en zodoende was het vrijdag aan het einde van de middag al tijd voor de kwalificatie. De coureurs werden tijdens de vrije training geconfronteerd met de nodige regenval, maar in de aanloop naar de kwalificatie stopte het met regenen en begon de baan aardig op te drogen.

Hamilton overleeft ternauwernood Q1

Aan het begin van de kwalificatie was er een mix van intermediates en slicks te zien bij de rijders, maar al snel werd duidelijk dat de droogweerband de betere keuze was. De eerste tijden waren net gereden toen er bij Williams-coureur Alexander Albon rechtsachter een brandje ontstond. Uiteindelijk explodeerde de remschijf bij het rechterachterwiel, waardoor de nodige rommel op de baan belandde en de rode vlag voor de eerste maal moest worden uitgehangen. De Thai wist zijn auto nog wel terug te brengen naar de pits, maar zijn kwalificatie was voorbij.

Nadat de brokstukken van de Williams van de baan waren gehaald, kon Q1 worden hervat. Dit keer ging iedereen op slicks naar buiten. Doordat de omstandigheden op het circuit alsmaar verbeterden, duikelden de rondetijden steeds verder omlaag. Het zou aankomen op de laatste ronde. Max Verstappen ging bij het zwaaien van de vlag naar de snelste tijd met 1.19.295, maar zakte daarna een plek doordat Charles Leclerc nog 1.18.796 reed. Carlos Sainz besloot het eerste gedeelte van de kwalificatie als derde. Met 1.19.305 was de Spanjaard maar een honderdste langzamer dan Verstappen. Alfa Romeo-rookie Zhou Guanyu verraste ondertussen met de vierde tijd.

Lewis Hamilton, die eerder op de dag slechts achttiende was in de vrije training, ging met de hakken over de sloot door naar Q2 door de vijftiende te rijden. AlphaTauri stelde zwaar teleur door voor eigen publiek niet verder te komen dan de zestiende (Yuki Tsunoda) en zeventiende (Pierre Gasly) tijd. Williams-rijder Nicholas Latifi en Alpine-coureur Esteban Ocon, die kampte met een mechanisch probleem, waren na de eerste sessie eveneens klaar.

Drama bij Sainz én Mercedes

Bij aanvang van Q2 was er een dreigende lucht te zien boven het circuit. “One timed lap before the rain hits”, kregen de Ferrari-coureurs bij het verlaten van de pits door. De eerste vliegende ronde op de zachte band zou met andere woorden van cruciaal belang kunnen zijn. Sainz stuurde zijn Ferrari meteen naar 1.18.990, waar Verstappen onder ging met 1.18.793.

Korte tijd later was er een rode vlag. Sainz was bij de laatste bocht van de baan gespind en in de baanafzetting beland. Tijdens het bergen van de Ferrari arriveerde de verwachte regen, wat slecht nieuws was voor George Russell, Mick Schumacher, Lewis Hamilton, Zhou Guanyu en Lance Stroll, die op dat moment buiten de top-tien stonden en dus geen nieuwe kans kregen om zich voor Q3 te plaatsen.

Nadat de baan weer was vrijgegeven, bleven de coureurs die buiten de top-tien stonden, in de pits. Voor hen had het sowieso geen zin meer om te rijden. Voor het eerst sinds de Japanse Grand Prix van 2012 deed er dus geen Mercedes mee aan Q3, wat duidelijk voor veel frustratie zorgde in de garage van de Duitse fabrieksformatie. Verschillende andere rijders namen op inters nog wel een kijkje op de baan, ter voorbereiding op de laatste kwalificatiesessie. Waaronder Sergio Perez, kort nadat teambaas Christian Horner op Sky had laten weten dat het het risico niet waard was om naar buiten te gaan.

Meer rode vlaggen tijdens Q3

De negen overgebleven coureurs - Sainz was wel door maar kon niet meer rijden - waren net op intermediates de baan opgekomen voor Q3, toen Kevin Magnussen een code rood veroorzaakte door met een wiel op de witte lijn te komen en van de baan te spinnen. De Deen slaagde er wonderwel in zijn Haas uit de grindbak te sturen en terug naar de pits te brengen, zodat zijn kwalificatie nog niet voorbij was. Voor Red Bull was de rode vlag een goed moment om even naar de vloer van Verstappen te kijken. De Nederlander had tijdens zijn eerste ronde uit de pits een stukje gras meegepakt, nadat hij bij Tamburello wijd was gegaan.

Het leek weer iets harder te regenen toen de rijders andermaal terug de baan op werden gezonden. Leclerc zette zichzelf bovenaan met 1.28.778, waar Verstappen met 1.28.798 nét niet aan zou komen. Met nog enkele minuten te gaan was er een gele vlag voor Bottas, die zijn auto in opdracht van zijn team aan de kant had gezet. Verstappen ging ter plaatse hoorbaar van zijn gas maar verbeterde zich niettemin naar 1.27.999, waarmee hij op P1 belandde. Vervolgens was er een rode vlag vanwege de gestrande Alfa Romeo. En met meer regen in aantocht, konden de kaarten daarmee wel eens geschud zijn.

Het duurde een poos voordat de wagen van Bottas was geborgen en de regen was inderdaad toegenomen, toen de resterende acht rijders terugkwamen op de baan. In de laatste minuut raakte Lando Norris van het circuit bij de Acque Minerali en was er nogmaals een code rood. Dit keer betekende dit het einde van de kwalificatie. De pole voor de sprintrace was daarmee voor Verstappen, terwijl Leclerc het zaterdag moet doen vanaf de tweede startplek. Norris, die met de voorkant van zijn McLaren de baanafzetting had geraakt, eindigde de kwalificatie nog als derde. Magnussen kwam na zijn eerdere moment tot de vierde tijd, waarmee het voor Haas de beste F1-kwalificatie ooit was. Fernando Alonso en Daniel Ricciardo starten de sprintrace zaterdag als vijfde en zesde. Sergio Perez reed een rommelige ronde en was daardoor slechts zevende. Bottas neemt naast hem plaats op de grid, Vettel en Sainz completeren de top-tien op de startopstelling.

De actie in Imola gaat zaterdag om 12.30 uur verder met de derde vrije training, waarna om 16.30 uur de eerste sprintrace van 2022 wordt verreden.

Uitslag F1-kwalificatie Grand Prix van Emilia-Romagna