Verstappen op pole na waanzinnige kwalificatie: "Hier houden we van"

Met slechts één en ook nog eens een natte training voor de kwalificatie beloofde die sessie op vrijdagmiddag voor alle coureurs een sprong in het diepe te worden. Het gold logischerwijs ook voor Max Verstappen en de praktijk stelde qua amusementswaarde allesbehalve teleur. Plottwists te over en dat vooral dankzij wisselende weersomstandigheden. De kwalificatie begon droog, maar tijdens Q2 gingen de hemelsluizen boven het Autodromo Enzo e Dino Ferrari weer open.

Verstappen overleefde die sessie in tegenstelling tot Carlos Sainz en Mercedes, en ging als eerste door naar Q3. Het beslissende gedeelte werd wederom onderbroken door rode vlaggen, al kwam het tussendoor tot een fraaie showdown voor pole-position. Verstappen wist de snelste tijd op de klokken te brengen, inclusief het liften voor de gestrande Valtteri Bottas. "I did a massive lift", liet Verstappen via de boordradio weten en dat was aan de mini-sectoren ook te zien. Het bleek genoeg voor pole, onder meer doordat Lando Norris ervoor zorgde dat de slotminuten in het water vielen.

"Het was erg verraderlijk onder deze omstandigheden. Eerst droog, dan weer regen, dus steeds wisselende omstandigheden voor ons als coureurs. Het was glibberen en glijden en bijzonder hectisch. Op deze manier was het ook een lange kwalificatie, maar ik ben natuurlijk erg blij met deze pole", laat Verstappen meteen na afloop van de sessie weten. Het old school circuit in Imola kan de wereldkampioen meer dan bekoren. "Op dit circuit word je gestraft als je een foutje maakt, dan raak je meteen de muur. Dat maakt het zwaar en lastig, maar dat is precies waar we van houden."

Pole voor de sprintrace is ook een welkome opsteker voor Red Bull. Het team uit Milton Keynes heeft in de eerste raceweekenden meerdere tikken te verduren gekregen, natuurlijk met de betrouwbaarheidsproblemen maar ook met het zoeken naar een goede balans in de RB18. "Ik ben erg blij met deze pole-position, al weet ik dat het weer zaterdag en zondag anders zal zijn vandaag", duidt de Nederlander op droge omstandigheden in de rest van het weekend. "Maar dit is in ieder geval wel een goed begin van ons weekend."