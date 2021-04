Hamilton claimt 99e pole in Imola, Verstappen achter Perez op P3

Max Verstappen moest zijn Red Bull al vroeg in de tweede training aan de kant zetten vanwege een probleem met de aandrijfas, maar op zaterdagochtend was er erg weinig te merken van het feit dat de Nederlander een significante hoeveelheid baantijd had gemist. De tienvoudig Grand Prix-winnaar deed het rustig aan in de laatste oefensessie en kwam pas na twintig minuten het circuit op, maar zou vervolgens met ruim verschil de snelste tijd neerzetten. Verstappen maakte daarmee een sterke indruk, al liet het Mercedes-duo tijdens de laatste oefensessie niet het achterste van de tong zien. Bovendien werden er tijdens de trainingen opvallend veel rondetijden geschrapt wegens track limits, waardoor er bij het ingaan van de kwalificatie nog geen compleet beeld bestond van de onderlinge krachtsverhoudingen. Pas op zaterdagmiddag zouden we duidelijkheid krijgen.

Q1: Tsunoda zorgt voor rode vlag

De kwalificatie was ruim vijf minuten onderweg toen de actie moest worden stilgelegd voor een crash van Yuki Tsunoda. De rookie van AlphaTauri verloor de controle over zijn auto in de Acque Minerali en zwiepte met de achterkant van de wagen tegen de bandenstapels. De Japanner, die ter voorbereiding op zijn eerste Formule 1-seizoen de nodige ronden over deze baan had gereden, bleef ongedeerd bij het incident, maar de AT02 liep behoorlijk wat schade op. Tsunoda start zondag achteraan.

Op het moment dat de rode vlag tevoorschijn kwam, hadden nog maar vijf coureurs een tijd neergezet. Lance Stroll was snelste voor Kimi Raikkonen, Mick Schumacher, George Russell en Nikita Mazepin. Nadat de baan weer was vrijgegeven, ging Valtteri Bottas snelste met een 1.14.672. Lewis Hamilton klokte met een 1.14.823 de tweede tijd, terwijl Lando Norris sterk voor de dag kwam door naar de derde tijd te gaan. De McLaren-coureur ging rond in een 1.15.009 en was daarmee een tiende sneller dan Max Verstappen in de Red Bull, die vierde was in de eerste kwalificatiesessie. Williams deed het goed door met twee wagens door te gaan naar Q2, dankzij een twaalfde tijd van Nicholas Latifi en een veertiende tijd van George Russell. Samen met Tsunoda waren de coureurs van Alfa Romeo en Haas klaar na Q1.

Q2: Sainz mist de boot, Perez speelt op safe

Norris ging aan het begin van de tweede sessie op de zachte band rond in een 1.14.718, waarmee hij na de eerste runs bovenaan stond. Hamilton en Verstappen hadden op medium banden de tweede en derde tijd gereden, door respectievelijk naar een 1.14.817 en een 1.14.884 te gaan. Sergio Perez durfde het niet aan om met de mediums naar buiten te gaan. Hij verscheen met de zachte band op de baan en reed aan het begin van Q2 de zesde tijd.

Voor zijn tweede run in Q2 liet Perez nog een nieuw setje zachte banden monteren, waarmee hij naar de eerste stek in de tijdenlijst ging door een 1.14.716 op de klokken te brengen. Zo zakte Norris naar de tweede positie. Charles Leclerc werkte zich in de Ferrari op naar de derde tijd, waardoor Hamilton en Verstappen, die wel nog met de soft naar buiten gingen maar zich niet verbeterden, uiteindelijk vierde en vijfde stonden met hun tijd op de medium band. Bottas koos voor een tweede run op het medium rubber en stuurde zijn Mercedes naar een 1.14.906, waarmee hij zesde was. Carlos Sainz eindigde tot zijn grote teleurstelling net aan de verkeerde kant van de streep met de elfde tijd. George Russell, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi en Fernando Alonso waren eveneens niet rap genoeg om door te gaan naar Q3.

Q3: Perez verrast

Hamilton trapte het laatste deel van de kwalificatie af met een 1.14.411, die daarna niet meer werd verbeterd. Verstappen voltooide zijn eerste ronde in Q3 in een tijd van 1.14.502, waarmee hij tweede stond na de eerste runs, terwijl Perez met een 1.14.665 naar de derde tijd ging. Bottas had geen geweldige eerste ronde. De Fin stond na de eerste runs slechts zesde, achter Norris en Leclerc.

Met nog een paar minuten te gaan meldde de volledige top-tien zich weer op de baan voor een laatste snelle ronde. Hamilton slaagde er niet in zich te verbeteren en vreesde het ergste. Norris ging paars in de eerste en tweede sector, maar kwam uiteindelijk in de tweede tijd over de streep. Helaas voor McLaren was de Brit echter buiten de baan gegaan, waardoor zijn rondetijd werd geschrapt en hij terugviel naar P7.

Perez verraste vervolgens vriend en vijand door met een 1.14.446 naar de tweede tijd te gaan. De Mexicaan verklaarde later dat hij de pole had kunnen pakken als hij niet een foutje had gemaakt tijdens zijn laatste ronde. Verstappen maakte pakte tijdens zijn laatste vliegende ronde een klein stukje gras mee. Hij verbeterde zich nog wel naar een 1.14.498, maar moest daarmee achter Perez genoegen nemen met P3. De Nederlander sprak nadien van een 'slordige ronde'. Ondanks dat hij zich niet verbeterde, was de pole dus voor Hamilton, die duidelijk blij verrast was toen zijn engineer Peter Bonnington hem op de hoogte bracht van het goede nieuws.

Leclerc zette zijn Ferrari op de tweede rij door met een 1.14.740 nipt sneller te gaan dan Pierre Gasly in de AlphaTauri en Daniel Ricciardo in de McLaren. Bottas kreeg het ook tijdens zijn laatste ronde niet voor elkaar en moet het zondag doen met de achtste startplek, naast Norris. Esteban Ocon en Lance Stroll maken de top-tien op de startopstelling in Imola compleet.

De Grand Prix van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Emilia-Romagna