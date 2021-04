Alpine wist het seizoen vorig jaar af te sluiten op een vijfde plek bij de constructeurs, toen het onder de naam van Renault nog een spannend duel om de derde plek uitvocht met de teams van McLaren en Racing Point. Dit jaar lijkt de renstal in het compacte middenveld echter wat naar achteren te zijn gezakt en hield het aan de seizoensopener in Bahrein geen enkel punt over. Met een flink aantal updates in de pijplijn hoopt Alpine de komende periode weer de weg naar boven in te kunnen slaan, nadat het team met een achterstand aan het nieuwe seizoen is begonnen. Teambaas Marcin Budkowski heeft onthuld dat deze problemen herleid kunnen worden naar de nodige problemen in de fabriek tijdens de winter.

“We wisten voor de wintertest al dat we tijdens de winter de nodige tegenwind te verduren hebben gekregen met de reglementswijzigingen, maar ook met de nodige problemen aan onze windtunnel. Dat heeft onze ontwikkeling afgeremd”, onthulde Budkowski. “We wisten dat we niet de beste winter achter de rug hadden en hadden dan ook al verwacht dat we qua snelheid wat achterop zouden liggen. De wintertest bevestigde dat wel. We hebben wel wat vooruitgang geboekt en een paar dingen die we hebben uitgeprobeerd waren een verbetering, maar we hadden wel een achterstand.”

De ietwat teleurstellende snelheid van Alpine in Bahrein kwam voor het team zelf dan ook niet als een verrassing, al was de renstal wel verrast door de snelheid van een aantal rivalen: “We zijn min of meer wel terechtgekomen waar we hadden verwacht, maar we zaten wel verkeerd met de inschatting van een paar auto’s die voor ons stonden, en anderen die achter ons zaten. Daarin waren we echter niet de enigen denk ik. Als je spreekt met wat mensen uit het management van andere teams, lijkt het erop dat flink wat mensen de rangorde anders hadden ingeschat dan wat we zagen bij de eerste race. Dat is echter vooral de mate van competitiviteit vergeleken met de teams vooraan.”

Upgrades

De opgelopen achterstand in de winter hoopt Alpine recht te zetten met een pakket aan upgrades. Zo heeft het team naar Imola al een nieuwe voorvleugel en neus meegenomen. Deze upgrade stond volgens Budkowski al een tijdje in de planning, maar andere verbeteringen zijn naar voren gehaald om het tij te kunnen keren: “We werken er hard aan om onze snelheid te verbeteren, dat is wel te zien aan het aantal updates dat we hier bij ons hebben. We staan verder naar achteren dan we hadden gewild, om dat goed te maken zullen we iets meer nodig hebben dan die paar upgrades. Ik verwacht ook niet dat de rest op ons gaat zitten wachten. Iedereen zal zijn auto verbeteren, dus het is een relatieve race. Het lijkt erop dat de auto hier al wat beter is, maar we hebben de komende races nog werk voor de boeg om nog wat meer te kunnen leveren.”