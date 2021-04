GP Emilia-Romagna: De laatste F1 2021 tech-updates uit de pits

Een close-up van diezelfde vernieuwde vloer laat zien dat de vinnetjes in een lichte hoek staan, als gevolg van de smaller wordende vloer volgens de nieuwe reglementen.

Alpine heeft een aantal nieuwe onderdelen meegenomen naar Imola, waaronder een nieuwe vormgeving van de flappen (gemarkeerd in groen, rechts), een nieuwe cape onder de neus (zie inzet) met een aangepaste opening (blauwe pijl) voor de luchtstroming.

Williams is het zesde team dat de Z-vormige uitsnede op de vloer toepast. De uitsnede in de vloer gaat gepaard met een drietal vinnetjes op de rand.

Mooi bovenaanzicht van de neus en voorvleugel van de Aston Martin AMR21. Ook de vormgeving van de cape onder de neus is goed te zien.

Ter vergelijking de neus en voorvleugel van Ferrari. De cape is hier overduidelijk veel smaller. De Scuderia maakt gebruik van extra turning vanes onder het chassis om de lucht onder de wagen te sturen en heeft daarom gekozen voor een kleinere cape.

De motorkap van de Ferrari SF21 geeft ons een mooi beeld van de gewenste luchtstromingen. Zo zien we een sterk dalende sidepod richting de vloer, en een ranke flessenhals met daarin een koelopening. Alles om de lucht zo goed mogelijk te sturen.

Een mooi beeld van de Alpine A521 waarop goed te zien is hoeveel kanalen er achter de luchthapper bij de voorwielen verstopt zijn, en dat het bargeboard daarachter uit vele lagen bestaat.

Een interessant beeld van de voorvleugel en neus van de Alfa Romeo C41. Hier zien we duidelijk het kanaal binnenin de neus dat de S-duct vormt. Lucht komt via een kleine opening aan de voorzijde van de neus naar binnen en via een S-vormig kanaal wordt het bovenop de neus kort voor de rijder weer naar buiten 'gespuwd'.