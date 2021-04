Verstappen geniet van strijd met Hamilton: "Hard maar fair"

Verstappen vocht in Bahrein al een fraaie strijd uit met Hamilton. Op zaterdag wist de Limburger beslag te leggen op pole, maar op zondag ging de Mercedes-piloot met alweer zijn 96ste F1-zege aan de haal. Verstappen verloor dus de eerste slag, maar de voortekenen wijzen op meerdere herkansingen. Zo belooft het F1-seizoen 2021 een tweestrijd te worden, een duel zoals het door de Formule 1 zelf graag wordt uitgemeten. "Nou, als het de hele tijd zo is, dan is dat prima", reageert Verstappen koeltjes tegenover onder meer Motorsport.com Nederland.

"Ik denk ook dat de Formule 1 dat graag wil of mooi vindt, zo'n duel. Maar wij moeten gewoon op onszelf focussen en altijd proberen het beste eruit te halen." Toch kunnen die gevechten met Hamilton hem als liefhebber wel bekoren, er lijkt in ieder geval sprake van onderling respect. "Die duels met Lewis… Ik was in Bahrein natuurlijk teleurgesteld dat ik tweede was, maar wat wel altijd zo is met Lewis: het is een hard, maar fair gevecht. Het loopt eigenlijk altijd wel goed af en ik kan verder ook goed opschieten met Lewis, dus dat is prima."

Hamilton heeft al eerder aangegeven dat ook hij geniet van extra tegenstand en dat geldt ook voor de duels met Verstappen. Gevraagd of dit een iconische tweestrijd kan worden, houdt de Brit echter nog een slag om de arm. "Poeh, dit is nog maar de tweede race hè. Het is bijzonder lastig om te voorspellen wat er voor ons ligt. Ik weet het nog niet. Maar dit is in ieder geval mooi voor de fans. Ik hoop dat het zo spannend wordt als iedereen voorspelt, want we moeten de fans juist in deze tijd het best denkbare entertainment bieden", duidt hij op de coronacrisis. "Voor mij is het verder niet veel anders dan vechten met Seb [Vettel] of met Valtteri [Bottas]. Ik wil gewoon strijden met de allerbeste coureurs en het liefst zo close mogelijk. Dan komt het er namelijk echt op aan om als coureur iets meer te leveren dan je concurrent, om zo het verschil te maken." Dat lukte Hamilton in Bahrein, al wacht in Imola hoogstwaarschijnlijk deel twee van een fraaie tweestrijd. Beide hoofdrolspelers zijn er in ieder geval klaar voor.

