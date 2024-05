F1 Tech: Hoe McLaren Red Bull in een ontwikkelingsrace dwingt

Door de enorme voorsprong kon Red Bull de afgelopen seizoenen de tijd nemen met het ontwikkelen van updates. Nieuwe elementen kwamen pas na een langdurig en uitgebreid proces op de wagens van Max Verstappen en Sergio Pérez. Bovendien had de formatie de luxe om minder frequente, maar grotere updates te introduceren.

Nu McLaren het gat voor een aanzienlijk deel gedicht heeft, moet Red Bull het ontwikkelingsprogramma aanpassen om ervoor te zorgen dat het kan blijven domineren. Aangezien het gat tussen pole-position en de tweede startrij in Imola minder dan een tiende was, weet het team uit Milton Keynes dat er een tandje bijgeschakeld moet worden. Daarom nam de formatie een aantal nieuwe onderdelen mee naar Italië om de zwakke plekken van de RB20 te verbeteren.

Aan de voorzijde van de wagen zagen we een nieuwe voorvleugel, voorzien van een nieuwe lay-out van de flappen. Ook de neus was onder handen genomen, in lijn met de aanpassingen aan de vleugel. In een poging wat meer neerwaartse druk te genereren, was het oppervlak van de flappen vergroot (nieuwe design op onderste deel van de foto). De vorm van de bovenste flap wordt geaccentueerd door de stippellijn. De hellingshoek en het oppervlak zijn verschillend, zoals te zien is aan het sponsorlogo.

In navolging hiervan is ook de verbinding met de neus aangepast, evenals de neus zelf. Ook de verbinding van de camerabehuizing is veranderd, in lijn met de nieuwe luchtstromingen afkomstig van de vleugel. Tevens is de vormgeving van de endplate onder handen genomen (groene lijn). Dat heeft invloed op de stroming naar achteren en langs de voorband.

Technisch detail Red Bull Racing RB20 Foto door: Giorgio Piola

Daarnaast heeft het team de vloer en de randvleugel geoptimaliseerd. De SIS-behuizing van de vloer is herzien om de luchtstroming boven en onder het oppervlak te verbeteren. In navolging daarvan is ook de randvleugel subtiel gewijzigd. Aan de achterzijde van de auto zijn er veranderingen doorgevoerd aan de brake duct, evenals de vinnetjes daaromheen.