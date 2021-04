Hamilton: Rivaliteit met Vettel tot dusver mijn favoriet

Sinds zijn debuut in de Formule 1 in 2007 heeft Lewis Hamilton al met flink wat coureurs mogen strijden om de wereldtitel. Zo had hij het in zijn debuutjaar aan de stok met Fernando Alonso en Kimi Raikkonen, volgde bij Mercedes een verhitte strijd met Nico Rosberg en wordt tegenwoordig Max Verstappen als zijn grootste uitdager gezien. De beste herinneringen heeft Hamilton echter aan de rivaliteit met Sebastian Vettel, die met Red Bull vier keer de wereldtitel wist te winnen en ook zeker in de beginjaren bij Ferrari de grootste uitdager was van Hamilton.

Beide coureurs – goed voor tien van de elf meest recente wereldtitels – mochten donderdag gezamenlijk plaatsnemen in de persconferentie voorafgaande aan de Grand Prix op Imola. Hamilton kreeg er de vraag voorgelegd wat hij zelf beschouwt als zijn favoriete rivaliteit in de Formule 1, waarna de Brit al snel een blik naar links wierp: “De gevechten tussen mij en Seb, die zijn tot dusver mijn favoriet”, vertelde de Mercedes-coureur.

Wederzijds respect

Hamilton en Vettel vochten vooral in 2017 en 2018 om de wereldtitel. In beide jaren trok de Mercedes-coureur aan het langste eind, na een aantal fraaie confrontaties op de baan. Het heeft er mede toe geleid dat Hamilton veel respect heeft gekregen voor de coureur uit Heppenheim, die tijdens de winter de overstap maakte naar Aston Martin: “Ik weet hoe moeilijk het is om te komen waar wij nu zijn, wetende dat ik racete tegen niet alleen een geweldige coureur, maar ook tegen een geweldig persoon als Seb. Hij is een viervoudig wereldkampioen. Als je het tegen een ander team opneemt, Ferrari was toen heel erg sterk, dat heeft van ons allebei heel erg veel gevergd om ieder weekend weer gefocust te blijven. Het was een moeilijke tijd voor ons, maar het heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht. Het respect dat wij voor elkaar hebben is enorm.”

Rivaliteit met Verstappen wordt 'anders'

Voor 2021 wordt er met name geanticipeerd op een nieuw titanenduel tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Hoewel de Brit na één race nog niet al te veel op de zaken vooruit wil lopen, denkt hij wel dat een titelstrijd met Verstappen anders zal zijn dan zijn strijd met Vettel: “Het is anders nu”, vertelt de Brit. “Max heeft niet het verleden dat Seb heeft maar hij heeft natuurlijk wel de kans om in de toekomst wereldkampioen te worden. Of die kans nu komt of later pas, dat hangt uiteindelijk af van het werk dat het team en ik weten te doen.”

VIDEO: F1-update - De donderdag in Imola