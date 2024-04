Sainz wijst oorzaak van tijdverlies in Formule 1-race China aan

Na een sterke seizoenstart leek het erop dat Ferrari het enige Formule 1-team was dat in de buurt van Red Bull Racing kon komen, maar in China was de achterstand op de Oostenrijkse concurrent een stuk groter. Ook McLaren - en dan met name Lando Norris - was het hele weekend sneller en vooral in de kwalificatie viel het resultaat tegen. Charles Leclerc en Carlos Sainz begonnen namelijk slechts als zesde en zevende aan de race. In de Grand Prix slaagden ze erin om twee posities hoger te eindigen, maar daar is men bij de Scuderia niet tevreden mee. Sainz legt na de finish in Shanghai uit waarom er geen beter resultaat werd gescoord. "Het was een gekke race. We verloren bij de start plekken door het gevecht tussen Charles en mij. We verloren daar tijd voor de rest van de race", vertelt een teleurgestelde Spanjaard in gesprek met de Spaanse zender DAZN.

De strategie die daarna volgde, zorgde er volgens Sainz ook voor dat er niet meer in zat. "We waren de Mercedes [van George Russell] aan het binnenhalen, maar hij stopte vrij vroeg en wij volgden. We moesten vrij vroeg de hards eronder zetten", aldus de Ferrari-man. "Ik moest daardoor in de laatste stint vrij lang doorrijden. We konden P5 vasthouden, wat volgens mij het maximaal haalbare was."

Later in de race lukte het nog om voorbij Russell te komen, maar voor de Mercedes-coureur blijven was nog een hele uitdaging. "Ik was tot het einde van de race gefocust en deed er alles aan om ervoor te zorgen dat Russell op nieuwe banden achter me bleef. Dat is gelukt", zegt de 29-jarige coureur.

Oorzaak moeilijk weekend nog niet achterhaald

Voor velen was het een verrassing dat Ferrari geen sterke pace had, maar Sainz zag de bui in aanloop naar het weekend al hangen. "Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat we er het hele weekend niet sterk uit zagen. Als je als zesde en zevende kwalificeert, dan ben je niet snel genoeg", erkent de Madrileen. "We dachten dat we het in de race beter zouden doen, maar het moge duidelijk zijn dat dat niet gebeurde. Dit is blijkbaar een circuit waar we het heel zwaar hebben."

Ferrari is na de race gaan analyseren waar de achterstand vandaan kwam, maar een oorzaak weet Sainz nog niet. "We moeten onderzoeken of we de beste set-up hadden gehanteerd. Als dat niet zo is, dan moeten we hard aan de slag, want dit type circuit past dan niet bij ons", aldus de meervoudig racewinnaar.