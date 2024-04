Wolff: Mercedes moet het niet blijven hebben van lichtpuntjes in F1

Voor Mercedes wisselen de hoogte- en dieptepunten elkaar snel af, waarbij de hoogtepunten al niet meer zo zijn als van 2014 tot en met 2020 het geval was. Lewis Hamilton bezorgde Mercedes in China nog zo'n lichtpuntje met de verrassende tweede plek in de sprintrace, maar op zondag wilde het weer niet vlotten en stond er uiteindelijk een P6 achter de naam van George Russell en kwam Hamilton niet verder dan P9. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil niet meer genoegen nemen met die lichtpunten en weet dat het beter moet. "Ik ben totaal niet tevreden", zegt Wolff over het GP-weekend in China in gesprek met ServusTV. "Misschien was er een klein hoogtepunt met die tweede plaats in de sprintrace, maar de performance is er niet. We kunnen onszelf blijven vertellen dat er lichtpuntjes waren in het weekend, maar we moeten een stap zetten."

Die eerste stap hoopt Mercedes in Miami te zetten, aangezien het Duitse team dan updates meeneemt. "Hopelijk kunnen we daar wat van verwachten, maar nu zitten we gewoon achter de Ferrari's en Norris. Het is gewoon niet goed genoeg", moppert Wolff. Waar de W15 in de eerste races juist snelheid tekortkwam in de snelle bochten, ontbrak het in China aan snelheid en grip in de langzame bochten. Hamilton beklaagde zich over de hoeveelheid onderstuur en stelde dat hij nog nooit zo veel onderstuur heeft gehad.

Mercedes heeft zich op de snelle bochten gericht, maar dat is - zo erkent Wolff - ten koste gegaan van de langzame bochten. "In de snelle bochten waren we supercompetitief, ook op Suzuka door de Esses. Het was een verschil van dag en nacht", stelt de teambaas. "De coureurs zeiden dat dit de beste auto in tweeënhalfjaar tijd was. Maar toen presteerden we niet echt in de langzame bochten. Je wint dus een halve seconde in de snelle bochten, maar verliest weer een halve seconde in de langzame bocht. De som is dus weer nul en dat is iets wat beter moet. We zijn voorbij het punt van begrip en we moeten nu gewoon beter worden. Dat is waar het naartoe moet gaan en we hebben alle feiten op tafel liggen. We weten wat we hebben aangepast om de [snelheid in] snelle bochten aan te pakken en we weten wat we met de auto deden om snel te zijn in de langzame bochten. Nu moeten we gewoon een auto in elkaar zetten die dat allebei doet."

Niet slechter dan W13 of W14

Het is tot nu toe een moeilijk seizoen voor Mercedes, maar Wolff is er niet van overtuigd dat de W15 slechter is dan haar voorgangers. Hij stelt juist dat het beeld van de onderlinge verhoudingen destijds wat vertekend was door de problemen bij Ferrari en McLaren. "Het voordeel dat we hadden was dat McLaren de eerste seizoenshelft niet met ons streed, zij waren geen concurrent", blikt Wolff terug op 2023. "Ferrari was niet zo snel en liet het een paar keer liggen, daardoor waren we podiumkandidaten en zaten we het dichtst bij Red Bull. Nu hebben die teams de performance verbeterd."

"Dat is relatief gezien: wat vorig jaar goed genoeg was voor de derde plaats, is nu slechts goed genoeg voor de zesde. Daarom is het zo zwaar. De auto is voor de coureurs net zo lastig als voorheen. George zei [zaterdag] dat dit de lastigste auto tot nu toe is in de kwalificatie. Dus in zekere zin hebben we nog steeds last van dezelfde symptomen", besluit Wolff.