F1 Imola 2022: De laatste technische foto's uit de pitstraat

Mercedes W13 voorzijde detail Foto: Giorgio Piola

De Mercedes-monteurs prepareren de W13 voor de eerste vrije training. Zo krijgen wij een mooi beeld van de voorwielophanging en de remconfiguratie, terwijl ook de onderzijde van het chassis goed zichtbaar is.

Red Bull Racing RB18 voorzijde detail Foto: Giorgio Piola

De Red Bull RB18 in een vergelijkbare staat, al is in dit geval de remconfiguratie nog niet gemonteerd. Daardoor krijgen we wel een beter kijkje op de ophanging en de kanalen van de koeling van de remmen.

AlphaTauri AT03 achtervleugel Foto: Giorgio Piola

De achterkant van de AlphaTauri AT03, inclusief kreukelzone, achterwielophanging en remmen. Zie ook het gouden, reflecterende oppervlak rond de bevestiging van de centrale vleugelsteun rond de uitlaat, om te voorkomen dat het element te warm wordt en daardoor afbreekt.

AlphaTauri AT03 in de pitbox Foto: Giorgio Piola

De AlphaTauri AT03 zonder bodywork, waardoor we een blik kunnen werpen op de voorremconfiguratie en de radiatoren en koelers binnenin de sidepod en bovenop de power unit.

Bodywork voor Lewis Hamilton, Mercedes W13 Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Het bodywork van de sidepod en motorkap voor de Mercedes W13 van Lewis Hamilton ligt te wachten op wat er komen gaat. Je ziet hier ook goed de twee koelkieuwen.

Mercedes W13 detail Foto: Giorgio Piola

Een close-up van de twee nieuwe vinnen aan het chassis van de Mercedes W13 voor de opening van de sidepod.

Alpine A522 voorvleugel Foto: Giorgio Piola

Een van de voorvleugelspecificaties van Alpine, voorzien van een Gurney op de bovenrand van het bovenste element.

Ferrari F1-75 voorremconfiguratie Foto: Giorgio Piola

Een gedetailleerd beeld van de remconfiguratie van de Ferrari F1-75, met koelkanalen aan zowel de boven- als onderkant waarmee de remklauw wordt afgedekt.

Mercedes W13 detail Foto: Uncredited

Een blik in de Mercedes-pitbox biedt ons een geweldig uitzicht op de M13E power unit, inclusief de uitlaat.

Mercedes W13 remtrommel Foto: Uncredited

De achterremconfiguratie van de Mercedes W13, met een opvallende behuizing van de remklauw om de temperatuur binnen de perken te houden.

Mercedes W13 voorvleugel Foto: Uncredited

Een close-up van de Mercedes W13’s endplate. Hier is mooi te zien hoe de flappen samenkomen met de endplate en de details in de vormgeving om de lucht zo veel mogelijk naar buiten te sturen. Ook zie je hier de camera op de voorste bovenhoek van de endplate, waardoor zelfs dit element invloed kan uitoefenen op de luchtstroom.

Mercedes W13 detail Foto: Uncredited

De binnenkant van de Mercedes W13 inclusief de remcilinders, stuurinrichting en de interne elementen van de ophanging.

Red Bull Racing RB18 remtrommel Foto: Uncredited

Een Red Bull-monteur werkt aan de voorkant van de RB18. We krijgen daardoor een mooi kijkje op de interne koelkanalen en het omhulsel van de remklauw.

Red Bull Racing RB18 remtrommel Foto: Uncredited

Aan de andere kant van de wagen zijn de monteurs nog niet zo ver, waardoor we meer zien van de naakte remconfiguratie, de koeling en de ophanging.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Uncredited

De kreukelzone, versnellingsbakbehuizing, steun van de achtervleugel en de achterwielophanging van de Red Bull RB18 zijn allemaal te zien op de ze foto.

Red Bull Racing RB18 Foto: Uncredited

De close-up van de ophangingselementen van de Red Bull RB18. Ook de remconfiguratie is goed zichtbaar.

Ferrari F1-75 remtrommel Foto: Uncredited

De achterkant van de Ferrari F1-75 in de opbouwfafse. De remtrommel zit nog niet op de juiste plaats. Daarnaast is hier de uitsnede in de zijkant van de diffuser goed zichtbaar.

McLaren MCL36 detail Foto: Uncredited

De voorremconfiguratie van de McLaren MCL36, waarop ook de remcilinders en delen van de ophanging goed te zien zijn.

McLaren MCL36 remtrommel Foto: Uncredited

Ook de achterkant ligt nog open en bloot, waardoor we mooi de kanalen voor de aanvoer van koele lucht kunnen zien.

Alpine A522 detail Foto: Uncredited

Het stuurwiel van de Alpine A522, hypermodern vol met knopjes, flippers en schakelaars.

Alpine A522 remtrommel Foto: Uncredited

Alpine heeft de positie van de remklauw gedurende het seizoen veranderd. Voor koeling zijn druppelvormige openingen toegevoegd.

AlphaTauri AT03 remtrommel Foto: Uncredited

AlphaTauri heeft de remklauw juist aan de onderkant bevestigd, met diverse kanalen die voor koele lucht zorgen.

Ferrari F1-75 detail Foto: Uncredited

Een mooi beeld van de power unit van Ferrari, inclusief de uitlaat en wastegate.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Uncredited

Ter vergelijking de power unit in de achterkant van de Red Bull RB18, met een deel van de koeling erbovenop geplaatst.