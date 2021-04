VIDEO: Tsunoda eindigt kwalificatie op Imola in de muur

De 20-jarige Tsunoda was tijdens het openingsweekend in Bahrein nog een van de uitblinkers, maar de Japanner heeft het dit weekend op Imola een stuk lastiger. De AlphaTauri-rijder maakte in de vrije trainingen al een aantal fouten, waarna het in de kwalificatie al snel helemaal mis ging.

In het eerste kwalificatiedeel verloor Tsunoda in de chicane de macht over het stuur van zijn AT02. De auto knalde vervolgens achterwaarts in de bandenstapels, met flink wat schade als gevolg. Tsunoda kon zelf ongedeerd uitstappen, maar de F1-debutant staat zondag een lastige klus te wachten om op het thuiscircuit van AlphaTauri opnieuw WK-punten te scoren.