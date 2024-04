Tijdens het Formule 1-weekend in China wist Motorsport.com te melden dat de FIA en het FOM met elkaar in gesprek zijn over de introductie van een nieuw puntensysteem. In de nieuwe opzet zou de top-twaalf punten krijgen, nu krijgt alleen de top-tien punten. De organisatoren van F1 willen daarmee voorkomen dat alleen de vijf snelste teams punten scoren. In een normale race verdelen die nu alle punten, waardoor andere renstallen alleen met geluk aan punten komen. Het idee is dat de punten vanaf P8 anders verdeeld worden (zie tabel onderaan dit artikel).

Dat zorgt ervoor dat de topteams niet per se meer geld kwijt zijn aan het inschrijfgeld, dat wordt op basis van de punten van het jaar ervoor vastgesteld. Per punt betalen zij een vooraf bepaald bedrag. Het voorstel wordt komende week in de F1 Commission besproken, waarna het volgend jaar al in moet gaan. Een meerderheid van de teams moet er mee akkoord gaan. De grote vraag is of de topteams dat doen, maar de eerste signalen geven aan dat dat gaat gebeuren.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur laat weten open te staan voor het idee. "Ik ben er niet op tegen. Ik kom van Alfa Romeo. Ik weet dat het frustrerend kan zijn als je een perfect weekend heb gereden, maar omdat niemand uitvalt elfde wordt en dus niet beloond wordt. Nu is het zo dat er geen verschil tussen P11 en P20 zit. Ik kan begrijpen dat dat frustrerend is", aldus de Fransman.

Red Bull-teambaas Christian Horner is wat minder uitgesproken. "Ik heb het idee dat F1 nu in twee delen is gesplitst. De laatste vijf teams vechten net zo hard als de topteams", verklaart de Brit. Hij zet wel zijn kanttekeningen bij het voorstel. "We moeten de cijfers nog doornemen en dan analyseren wat er precies gebeurt. Ik ben nu nog onpartijdig."

RB is groot voorstander

De achterhoedeteams laten in ieder geval weten voorstander te zijn. RB-teambaas Laurent Mekies steekt zijn steun niet onder stoelen of banken. "Natuurlijk zie ik dit zitten. Je hebt zes motorenfabrikanten die meedoen en je hebt Red Bull Racing. Er zijn dus zeven topteams", vertelt de Franse topman. "Ook de laagst geklasseerde teams hebben tegenwoordig veel personeel in dienst. Het is haast niet uit te leggen aan de partners dat we voor P11 vechten terwijl dat niets oplevert. Als we kijken naar de betrouwbaarheid van de auto's, dan komen we normaal gesproken niet in de punten. Ik denk niet dat dat goed is."

Mekies denkt dat met punten voor de top-twaalf een probleem wordt opgelost. "Het voorkomt dat als iemand in de regen toevallig P4 of P5 pakt, de andere teams de rest van het seizoen net zo goed niet kunnen meedoen", zegt de RB-topman. "Het vinkt alles af en er is volgens mij geen negatieve kant. Ik hoop dat dit er doorheen komt."

Ook Haas-collega Ayao Komatsu ziet punten voor de top-twaalf wel zitten. "Wat zou een negatieve kant zijn? We hebben nu teams zonder punten, ik denk niet dat dat goed is voor de sport. Als er punten voor P11 en P12 komen, dan is de kans kleiner dat teams geen punten scoren", aldus de Japanner. "Het maakt het ook duidelijker voor de fans en het motiveert de teams. Het is veel beter om als twaalfde een punt te krijgen en als elfde twee punten."

Eindklassering Huidige puntentelling Puntentelling in het voorstel 1 25 25 2 18 18 3 15 15 4 12 12 5 10 10 6 8 8 7 6 6 8 4 5 9 2 4 10 1 3 11 0 2 12 0 1 Snelste ronde 1 (alleen voor de top-tien) 1 (alleen voor de top-twaalf)