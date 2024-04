RB F1-chef Mekies mild na dubbele uitvalbeurt: "Onnodig"

Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda waren de F1-race op het Shanghai International Circuit als twaalfde en negentiende gestart. Hadden de twee coureurs vooraf al enige hoop op een puntenfinish dan werden ze zondagmiddag ruw uit hun droom gewekt door Lance Stroll en Kevin Magnussen. De Canadees van Aston Martin reed onder de safety car hard in de versnellingsbak van Ricciardo en even later maakte Haas-coureur Magnussen hard contact met Tsunoda. Geen van beide RB-coureurs kon de race uitrijden.

RB-teambaas Laurent Mekies was na afloop niet te spreken over beide incidenten en stelde dat gemakkelijk voorkomen hadden kunnen worden. "Ik denk dat de incidenten er allebei onnodig uitzagen. Soms zie je van mijlenver aankomen dat iets in een crash eindigt, maar deze incidenten zagen er allebei onnodig uit."

Gemiste kans

Mekies vervolgde dat de dubbele uitvalbeurt zijn team had beroofd van een puntenscore. "Het is een grote gemiste kans", zei hij. "We hadden het gevoel met de gebruikelijke teams te kunnen vechten voor een punt. Dat had een mooie en spannende strijd kunnen zijn. Vlak voor de safety car viel Daniel Lewis [Hamilton] aan. Dat geeft aan dat we een goed tempo hadden en we stonden op de juiste banden. "Maar het is wat het is, dit is racen." Toch haalt Mekies iets positiefs uit het weekend in China. "Het is geruststellend dat A, we hier weer het tempo hadden om voor dat punt te vechten. En B, het is mooi om Daniel op dit niveau te zien presteren, hij heeft op de achtergrond duidelijk stappen voorwaarts gemaakt."

Bekijk hieronder de beelden van de aanrijding tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo en het moment van Yuki Tsunoda en Kevin Magnussen.