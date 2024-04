Het meest besproken moment van de Formule 1 Grand Prix van China was de botsing tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo vlak voor de herstart achter de safety car. Eerstgenoemde coureur reed achterop de auto van Ricciardo, die op zijn beurt de McLaren van Oscar Piastri schampte. Stroll en Piastri konden met een beschadigde auto door, Ricciardo moest opgeven. Stroll werd als schuldige van de botsing aangewezen en kreeg daar een tien seconden tijdstraf voor. Volgens Allard Kalff is die straf veel te licht: "Dit zou bijna een zwarte vlag mogen zijn van mij, want dit is namelijk zó niet opletten. Het is een klein beetje arrogantie. En een klein beetje 'niet begrijpen hoe die dingen gaan'."

De Formule 1-commentator kan zich ook niet vinden in de hoeveelheid strafpunten die Stroll kreeg. "Ik vind het meest bijzondere dat hij twee punten op zijn licentie kreeg, terwijl Fernando Alonso voor een klein akkefietje [met Sainz] drie punten op zijn licentie krijgt. Dan denk ik van: 'Hoe kan je dit nou verantwoorden richting alle andere teams, richting het publiek'. Dat vind ik zo raar", verklaart de autocoureur.

Wat Kalff ook steekt, is de manier waarop Stroll na de race op het incident reageerde. De Canadees was zich van geen kwaad bewust. "Hij zegt dus: 'Ja, iedereen ging ineens remmen'. Dat klopt, maar hij is de enige die ergens tegenaan rijdt. Al die anderen anticiperen daar wel op. Dus dan zou je kunnen denken: 'Misschien heb ik dit niet handig gedaan'. Ik vind het heel bizar dat je absoluut niet vindt dat je er ook maar iets van schuld aan hebt. Terwijl je bij ieder ander ongeluk waarbij je achterop iemands auto rijdt, schuldig bent", aldus de 61-jarige.

Na de race schoof Stroll ook een deel van de schuld in de schoenen van Ricciardo. Die zienswijze deelt Kalff absoluut niet. "Hoezo is het Ricciardo's schuld? Moet hij dan tegen zijn voorganger aan rijden? Die doet het toch goed", vertelt de F1-analist. "Ja, hij remde ineens. Dat deden ze daarvoor ook, en die anderen reden niet tegen elkaar."

Video: Het incident tussen Stroll en Ricciardo