Het seizoen 2024 verloopt voor Daniel Ricciardo voorlopig verre van voorspoedig. De rijder uit Perth staat nog met lege handen, terwijl teamgenoot Yuki Tsunoda al zeven punten heeft verzameld. De druk op Ricciardo neemt met de race toe. Er wordt zelfs al gesproken over een wissel met Liam Lawson als in de zomerstop de resultaten niet beter zijn. De goedlachse Australiër lijkt zich niet druk te maken: “Ik werk elke dag met het team samen, als er iets zou zijn dan had ik dat wel van hen gehoord”, zegt hij in China, waar dit weekend de vijfde Grand Prix van het jaar op het programma staat.

Hij vervolgt: “De start van het seizoen is niet geweldig geweest. Ik ben echter ook geen rookie die probeert naam te maken voor zichzelf en zichzelf wil bewijzen. Mijn track record spreekt voor zich, er is voldoende bewijs dat ik het kan. Het team gelooft daarin en weet dat ik het kan. Ik wil niet dat dit het hele jaar zo doorgaat, maar dat verwacht ik ook niet. Het is niet zo dat ik probeer hen iets te laten zien wat ze nooit eerder hebben gezien. We proberen gewoon een situatie te creëren waarin ik kan presteren. Uiteraard wil ik niet alleen voor mezelf goed presteren, ook voor hen. Er is geen extra druk van ‘Oh shit, heb ik volgend weekend nog wel een zitje?’. Totaal niet.”

Nieuw chassis moet voor ommekeer zorgen

Ricciardo hoopt in China het tij te keren. Daar krijgt hij namelijk de beschikking over een nieuw chassis. Er waren geen aantoonbare problemen met het oude chassis, maar voor zijn gevoel klopte er toch iets niet: “Ik heb het er vaak over gehad, want ik heb het dit jaar natuurlijk wat lastig. Wat ik wel even duidelijk wil maken: het was altijd al het plan om het nieuwe chassis hier te introduceren. Ik heb gewoonweg laten weten dat het wat mij betreft ook eerder mocht. Het zorgt voor rust in mijn hoofd. We hebben niets ontdekt bij het oude chassis. Soms zijn problemen zichtbaar, soms niet. Misschien zat het gewoon in mijn hoofd. Hoe dan ook gaat dit me helpen.”