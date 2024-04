Het contract van Daniel Ricciardo bij het RB F1 Team loopt aan het einde van het seizoen af. De Australiër werd aan het begin van het jaar genoemd als mogelijke coureur voor Red Bull Racing in 2025, maar na de tegenvallende prestaties in de eerste vier races is dat voorlopig uit zicht. Voor Ricciardo is de deur om langer bij RB te blijven daarom niet gesloten. "Zoals ik er nu in zit kan dat zeker", vertelt de ervaren coureur in gesprek met Speedcafé. "Het racen hier bevalt me goed."

Tegelijkertijd hoopt Ricciardo dat de kans om bij een topteam te rijden zich weer aandient. "Het is duidelijk dat ik hier niet voor altijd wil blijven. Ik wil graag een plek bij een team hogerop verdienen", vertelt de meervoudig racewinnaar. "Het heeft dus twee kanten. Ja [ik wil wel blijven], maar is het leuker om voor podiums en overwinningen mee te doen? Zeker."

Volgens Ricciardo is het doel voor de rest van zijn F1-loopbaan duidelijk. "Als ik heel eerlijk ben is dat ook de reden waarom - ik spreek even in de derde persoon - Daniel Ricciardo weer terugkwam. Ik geloof dat ik weer op het podium kan staan en races kan winnen", vertelt de rijder. "Ik geloof daar in. Zolang ik het geloof houd, wil ik hier blijven. Ik zou heel graag voordat ik besluit mijn helm aan de wilgen te hangen nog een paar keer op het podium staan."

Ricciardo voelt geen druk

Zoals gezegd vallen de resultaten van Ricciardo dit seizoen flink tegen. Teamgenoot Yuki Tsunoda is continu sneller en Ricciardo heeft nog geen punt achter zijn naam staan. De geruchten over een mogelijk ontslag steken hier en daar al de kop op, maar de 34-jarige coureur voelt geen druk. "Ik wil de mensen om me heen en die me steunen trots maken. Ik hoef niets meer te bewijzen. Ik wil alleen zeggen dat het niet eerlijk is om iemand op basis van twee races af te rekenen."

Onder anderen Red Bull-adviseur Helmut Marko suggereerde dat de matige seizoensstart van Ricciardo voor de coureur op mentaal gebied impact heeft, maar dat gelooft Ricciardo niet. "Het is niet zo dat ik me slecht voel of dat ik minder vertrouwen heb", vertelt hij. "Ik wil laten zien dat ik wat ik in Mexico vorig jaar liet zien, constant kan."