Waarom Ricciardo nieuw chassis RB F1 wil proberen

Vanwege de tegenvallende seizoenstart van Daniel Ricciardo heeft RB F1 Team besloten om hem voor de Grand Prix van China van een nieuw chassis te voorzien. De Australiër liet doorschemeren wat vraagtekens te hebben over het chassis en het team hoopt met een nieuw chassis uitsluitsel te krijgen. "Ik ben nog steeds nieuwsgierig", legt Ricciardo uit waarom hij het nieuwe chassis wil proberen. "Het doet in ieder geval iets voor je gemoedsrust, dat ik kan [zeggen]: 'Oké [dat is het].'"

Daarnaast weet Ricciardo 'uit ervaringen uit het verleden' dat een chassis voor hem het verschil kan maken. Hij wijst naar zijn tijd bij McLaren, waar hij het moeilijk had tegen teamgenoot Lando Norris, maar in 2021 wel de Grand Prix van Italië op zijn naam schreef. "Na die zege op Monza wilden ze dat chassis wegdoen, dus ik had voor de race in Rusland een nieuwe en daar was ik nergens te bekennen", licht de RB-coureur toe. "Daarna zei ik tegen het team: 'Jongens, ik wil dit chassis niet, geef me die vorige terug.' En in de volgende race in Austin stonden we er weer bij. Er zijn dus tijden geweest dat ik sceptisch was over een chassis, dat om wat voor reden dan ook niet goed werkte. Ik wil het dus gewoon zeker weten!"

Alan Permane, de racedirecteur van RB F1 Team, gaf voor het raceweekend in Japan aan dat hij betwijfelt of het nieuwe chassis gaat helpen, maar hij wilde het wel een kans geven. "Ik zie het chassis meer als een groot stuk koolstofvezel waar we de ophanging, de motor en de versnellingsbak in zetten. Het is heel onlogisch dat er problemen met de performance van het chassis zijn, maar er komt een nieuwe aan", liet Permane weten. "Het is logisch om die aan Daniel te geven, niet in de laatste plaats omdat Yuki blij is met zijn auto."

"Het zou goed zijn om de gedachten dat er wat mis aan zijn auto is weg te stoppen", voegde Permane toe. "Je kunt het chassis ergens neerzetten en dan wat dingen testen, zoals de stijfheid. Ik denk wel dat het niet aannemelijk is dat het een enorm verschil gaat maken. Het chassis is er alleen maar om de coureur veilig te houden en om andere onderdelen aan te bevestigen."