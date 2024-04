Van de Grint hard voor Ricciardo na F1 Japan: "Zoveel gemekker"

Na vier Formule 1 Grands Prix in 2024 staat Daniel Ricciardo nog altijd zonder punten. De RB-coureur kan het tempo van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda niet bijbenen en maakte in de race in Japan ook nog een fout waarmee hij zichzelf en Williams-coureur Alexander Albon uitschakelde. Kees van de Grint laat in het Viaplay-programma In de Slipstream weinig heel van de Australiër. "Niet alleen om de crash, maar vooraf was er al zoveel gemekker over dat het aan het chassis lag. Allemaal gemekker", zegt de analist onomwonden.

Dat Ricciardo niet bij Tsunoda in de buurt komt, stoort Van de Grint ook. De 34-jarige rijder maakte er aan het begin van het seizoen geen geheim van dat hij graag terug bij Red Bull Racing wilde komen, maar gezien zijn prestaties is dat voorlopig een brug te ver. "Zoals dit gepromoot wordt, dat is voor mij de grote tegenvaller. Hij laat niets zien", aldus de voormalig Bridgestone-man.

Vorig jaar werd Ricciardo terug in de auto gezet nadat Nyck de Vries tegenviel. De doorslaggevende factor was de testdag van Ricciardo op Silverstone, waar hij naar verluidt sterk rondreed. Analist Allard Kalff is ook aanwezig bij het programma en vraagt zich af in hoeverre de coureur daar echt snel was. "Hij moest toen ineens in die auto van Nyck de Vries gezet worden. Hoe hard is hij daar eigenlijk gegaan? Dat vraag ik me dus af, want dat was ook gewoon een hype geweest", stelt Kalff. "Iedere kwalificatie is hij langzamer of heeft hij in ieder geval net zoveel verschil met Tsunoda, als dat Nyck had."