"Ik weet na Australië niet meer wat ik moet zeggen. Laten we kijken of ik gediskwalificeerd word voor de rest van het kampioenschap", grapt Fernando Alonso bij DAZN na het veiligstellen van de zesde plaats in de Grand Prix van Japan. Hij verwijst daarmee naar de tijdstraf die hij na de Australische GP kreeg voor een verdedigende actie bij George Russell, maar ook de manier waarop hij in de slotfase in Suzuka verdedigde om Oscar Piastri en diezelfde Russell af te houden. De Mercedes-coureur reed op nieuwere banden, maar Alonso liet Piastri ronden lang nipt binnen DRS-afstand komen en daardoor kon Russell op zijn beurt niet aanvallen bij de McLaren-coureur.

Het Drag Reduction System wordt in F1 vooral gebruikt als hulpmiddel om inhalen iets makkelijker te maken, maar het is zeker niet de eerste keer dat coureurs het gebruiken om te verdedigen. Zo stelde Carlos Sainz vorig jaar in Singapore de overwinning veilig door Lando Norris ronden lang DRS te geven, waardoor de snellere Mercedessen geen aanval konden plaatsen. "Het is duidelijk dat Piastri achter mij hebben een manier was om mezelf te verdedigen ten opzichte van Russell", aldus Alonso. "Ik gebruikte waarschijnlijk iets minder van de batterij op het laatste rechte stuk om Piastri binnen een seconde te krijgen. Volgens mij deed Carlos het vorig jaar in Singapore ook op die manier. Het is een normaal ding binnen het racen."

De tactiek van Alonso bleef ook niet onopgemerkt bij Piastri, die een remfoutje in de slotfase uiteindelijk moest bekopen met het verlies van de zevende positie aan Russell. De Australiër van McLaren had wel door dat de tweevoudig wereldkampioen hem telkens nipt binnen DRS-afstand liet komen om zo zelf buiten bereik te blijven van de aanstormende Mercedes. "Ik kon zien dat Fernando probeerde om me daar te houden door de manier waarop hij zijn energie gebruikte", legt Piastri uit na een vraag van Motorsport.com. "Het is een goede strategie om de opmars van een snellere auto te stoppen gezien hoe moeilijk het is om elkaar te volgen in deze auto's."

