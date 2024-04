Russell na duel slotfase F1 Japan: "Alonso die spelletjes speelt? Dat is nieuw"

In de slotfase van de Grand Prix van Japan kon George Russell de aanval weer openen op een gebruikte set van de mediumbanden na twee moeizame stints op de harde band. Hij naderde Oscar Piastri en zette de aanval in bij de laatste chicane, maar Piastri schoot wijd en bleef ervoor. Uiteindelijk ging Russell er alsnog voorbij voor de zevende plaats. "Het was een goed gevecht", blikt Russell terug op het duel met Piastri. "Ik zette een late actie in op hem. Het voelde alsof ik genoeg ruimte liet. Er was wat contact. Ik was verbaasd dat hij rechtdoor reed, maar ik slaagde er toch in om hem in te halen."

Na afloop moesten Russell en Piastri zich bij de stewards melden om het incident in de chicane, maar na van beide coureurs gehoord te hebben zagen zij geen reden om een straf uit te delen. Bij Sky Sports voegt Russell toe dat hij het gevoel had dat er ruimte genoeg was voor beide coureurs om op de baan te blijven. "Ik zou waarschijnlijk wat bozer zijn geweest als ik achter hem was gefinisht."

Over de strategie klinkt Russell positief. Mercedes had tijdens de rode vlag de mediumbanden ingewisseld voor de harde band. Het team nam daarmee de gok de race met één pitstop uit te rijden, maar daar slaagde het uiteindelijk niet in. "Het gaf ons de flexibiliteit om voor de eenstopper of tweestopper te gaan. Als je na de rode vlag op de mediums begint, dan zit je vast aan de tweestopper", legt Russell uit. "De eerste stint was een beetje uitdagend. Ik zat achter Lewis, die volgens mij worstelde met de voorbanden. Het was goed geweest om in het gevecht daarvoor te zitten, want na de eerste pitstop reden we gelijk aan Lando [Norris] en Charles [Leclerc]."

In de slotfase kreeg Russell niet alleen met Piastri te maken. Fernando Alonso reed namelijk voor de McLaren-coureur en leek weer een slim spel te spelen om hem DRS te geven, zodat Russell geen gevaar zou vormen voor zijn zesde plek. "Fernando die spelletjes speelt? Dat is nieuw!", zegt Russell met een duidelijke knipoog. Twee weken geleden crashte Russell nog nadat Alonso vroeg van zijn gas ging om de exit van bocht 6 in Melbourne te maximaliseren. "Het was slim van Fernando", vervolgt hij op serieuzere toon. "Ik had niets minder verwacht. Dat hoort bij het racen."