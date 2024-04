Voor Oscar Piastri waren er na de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Japan kansen voor een goed resultaat in de race, maar in plaats van plekken winnen, verloor hij juist terrein. De McLaren-coureur finishte als achtste. Piastri is teleurgesteld over het resultaat, al had er volgens hem niet meer ingezeten. "We hadden moeite met de pace", erkent de coureur na afloop van de race.

De race stond bol van interessante strategische keuzes, waaronder de keuze van Mercedes om te gokken op een eenstopper. "Zij hoopten dat ze de strategie van hards naar medium zou werken", aldus Piastri. Mercedes moest uiteindelijk nog zowel George Russell als Lewis Hamilton naar binnen halen, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc wel maar één keer naar binnen hoefde. "Dat het hem gelukt is, is heel indrukwekkend", vertelt Piastri daarover. "Het zijn dingen waar wij veel van kunnen leren, al denk ik niet dat wij een eenstopper konden doen."

Voorafgaand aan de race was er veel onduidelijk over wat de race pace van de topteams zou zijn. Op zaterdag zag het er naar uit dat McLaren voor de prijzen mee kon doen, maar uiteindelijk lukte dat niet. "We wisten niet wat onze pace zou zijn vanwege het gebrek aan long runs. Het is dan best teleurstellend dat we niet dichter bij Ferrari en Red Bull zaten", verklaart Piastri. "We gaan goed bekijken wat we de volgende keer daaraan kunnen doen."

Geen straf nodig na incident Russell

In de slotfase van de race werd het nog even spannend tussen Piastri en Russell. Laatstgenoemde plaatste een gewaagde inhaalactie, waarna Piastri de bocht moest afsteken. De FIA maakte bekend het incident te onderzoeken, al is Piastri van mening dat er geen straf nodig is. "Ik denk dat dit gewoon een race-incident was. Hij finishte uiteindelijk ook nog voor mij, dus het had niet heel veel uitgemaakt", zegt de McLaren-coureur. "Uiteindelijk maakte ik de fout en kon hij er langs. Het is jammer dat ik dat aan het einde nog verspeelde."

Opvallend is dat Fernando Alonso Piastri daarvoor ronden lang achter zich hield. Volgens Piastri is dat vooral te danken aan het slimme rijden van Alonso. "Hij gebruikte continu al zijn energie. Met deze auto's is het heel lastig om de andere te volgen, dus dit was een hele slimme strategie. Het lukte hem om de snellere auto achter hem tegen te houden", besluit Piastri.