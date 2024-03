Stevige straf voor Alonso na 'potentieel gevaarlijke' actie die tot crash Russell leidde

Rondenlang streden Fernando Alonso en George Russell om de zesde plaats, totdat het in de laatste ronde van de race fout ging voor de Mercedes-coureur. Hij verloor de controle toen hij het gat naar Alonso flink dichtte in bocht 6. Vervolgens gleed hij door de grindbak tegen de bandenstapels aan om vervolgens op zijn zij op de baan te belanden. Het leek een fout van Russell, maar de stewards riepen beide coureurs - tot verbazing van Russell - op het matje omdat er een vermoeden bestond dat Alonso een brake check had uitgevoerd.

De stewards hebben na uitleg van Alonso en Russell besloten dat Alonso fout zat in deze situatie. Zij geven hem een drive-through penalty, maar omdat de race voorbij is wordt deze omgezet in een tijdstraf van twintig seconden. Zo zakt de Aston Martin-coureur van de zesde naar de achtste plek, al kan het team wel in beroep gaan tegen het besluit van de stewards. "Alonso verklaarde aan de stewards dat hij van plan was om bocht 6 anders te benaderen, eerder te liften en met minder snelheid de bocht in te gaan om zo een betere exit te krijgen", valt in de verklaring van de stewards te lezen. "Russell verklaarde aan de stewards dat vanuit zijn perspectief Alonso's manoeuvre vreemd was, hem verraste en ervoor zorgde dat hij ongewoon snel naderde en met de daaruit voortvloeiende lagere downforce bij de apex van de bocht, verloor hij de controle en crashte bij het uitkomen van de bocht. Er was geen contact tussen de auto's", stellen zij vast.

De stewards hebben in de telemetrie gezien dat Alonso inderdaad een andere aanpak had dan in andere ronden ervoor. Hij begon namelijk 'iets meer dan 100 meter eerder' te liften dan eerder het geval was. "Hij remde ook heel lichtjes op een punt waar hij normaal niet remde (hoewel de hoeveelheid rem zo klein was dat het niet de belangrijkste reden was dat zijn auto vertraagde) en hij schakelde terug op een punt waar hij normaal nooit terugschakelde", leggen de stewards uit. "Daarna schakelde hij weer terug en accelereerde naar de bocht voordat hij weer optrok om de bocht te halen. Alonso legde uit dat, hoewel het zijn plan was om eerder te liften, hij het een beetje verkeerd had ingeschat en extra stappen moest nemen om weer op snelheid te komen."

Verzwarende omstandigheid

De stewards beroepen zich in deze kwestie daarnaast op artikel 33.4 van het sportief reglement. Coureurs mogen volgens die regel niet 'onnodig langzaam of onvoorspelbaar' rijden op dusdanige manier dat dit potentieel gevaarlijk kan zijn voor andere coureurs. "In dit geval hebben de stewards niet gekeken naar de consequenties van de crash", vervolgen de stewards. "Verder waren de stewards van mening dat ze niet voldoende informatie hadden om te bepalen of Alonso's manoeuvre bedoeld was om Russell in de problemen te brengen of dat hij, zoals hij verklaarde aan de stewards, gewoon probeerde om een betere exit te krijgen."

"Zou Alonso het recht moeten hebben om een andere benadering van de bocht te proberen? Ja. Moet Alonso verantwoordelijk zijn voor turbulente lucht, die uiteindelijk het incident veroorzaakte? Nee", gaat de uitleg verder. "Koos hij er echter voor om iets te doen, met welke intentie dan ook, dat buitengewoon was, dat wil zeggen: liften, remmen, terugschakelen en alle andere elementen van deze manoeuvre meer dan 100 meter eerder dan voorheen, en veel meer dan nodig was om simpelweg eerder af te remmen voor de bocht? Ja, volgens zijn eigen verklaring van het incident deed hij dat en naar de mening van de stewards reed hij door deze dingen te doen op een manier die op zijn minst 'potentieel gevaarlijk' was gezien de zeer hoge snelheid van dat punt van het circuit."

De stewards benadrukken in het document bovendien dat zij de straffen dit seizoen anders aanpakken en minstens tien seconden tijdstraf rekenen voor een incident. "In dit geval beschouwen we de keuze van Alonso om een ongewone manoeuvre uit te voeren op dit punt als een verzwarende omstandigheid, in tegenstelling tot een simpele fout." Daarom besloten de stewards dus voor een drive-through penalty te gaan, die is omgezet in een tijdstraf van twintig seconden. Hierdoor schuiven Lance Stroll en Yuki Tsunoda een plek op.

Video: De crash van Russell in de laatste ronde van GP Australië