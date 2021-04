Verstappen baalt na kwalificatie in Imola: "Slordige ronde in Q3"

Verstappen moest het grootste gedeelte van de tweede vrij training missen, maar gaf op zaterdagochtend alsnog zijn visitekaartje af met een toptijd in de afsluitende training. De Limburger kreeg daardoor het predicaat 'favoriet' mee voor de kwalificatie, maar moest Mercedes in de eerste delen al voor zich dulden. Zo wist Verstappen Q1 als vierde door te komen en sloot hij op mediums ook achter Lewis Hamilton aan. Het was wel genoeg om het allesbeslissende deel van de kwalificatie te halen, maar daarin wist hij het tij niet te keren.

Sterker nog: naast Hamilton kwam ook teammaat Sergio Perez langszij. Volgens Verstappen is dat vooral te wijten aan een 'slordige' laatste ronde in Q3. "Het ging niet echt goed. In de laatste ronde van Q3 ging ik te wijd in bocht drie. Het was een beetje slordig, geen goede ronde in ieder geval", laat Verstappen meteen na afloop van de kwalificatie optekenen. "Het kan natuurlijk ook niet iedere keer goed gaan, maar we moeten analyseren wat er precies fout is gegaan. Het was zeker niet makkelijk in Q3, al is deze derde plek op zich nog niet zo'n slechte uitgangspositie voor morgen."

Des te meer omdat Red Bull zondag met twee auto's tegen Hamilton kan strijden, precies de gedachte achter het aantrekken van Perez. De Mexicaan start bovendien op softs, terwijl Verstappen op dezelfde compound als Hamilton vertrekt. "Het wordt morgen sowieso interessant. We hebben verschillende banden voor beide auto, dus laten we zien hoe dat uitpakt. We zullen er in ieder geval alles aan doen om het Mercedes moeilijk te maken." Dat geldt in de praktijk vooral voor Hamilton. Teamgenoot Valtteri Bottas kende immers een povere kwalificatie en bleef in een sessie met zeer kleine verschillen steken op een achtste positie.

VIDEO: Een rondje onboard over het circuit van Imola