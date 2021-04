Tsunoda verontschuldigt zich na crash: “Een domme fout”

Tsunoda was drie weken geleden tijdens de seizoensopener in Bahrein nog een van de uitblinkers, maar dit weekend heeft de Japanner het op het circuit van Imola een stuk lastiger. De debutant was in de vrije trainingen al op een aantal foutjes te betrappen, waarna het in de kwalificatie helemaal misging: in de Variante Alta-chicane verloor Tsunoda de macht over zijn AT02, waarna deze achterwaarts in de muur vloog. Het zorgde voor flink wat schade aan de auto en een vroegtijdig einde van de kwalificatie voor Tsunoda.

“Ik pushte gewoon te hard bij het ingaan van de bocht om eerlijk te zijn”, gaf Tsunoda na afloop toe. “Tot op dat moment voelde het rondje eigenlijk geweldig. Ik had er in potentie makkelijk op die ene set banden Q1 mee kunnen overleven.”

“Ik liep gewoon te hard van stapel. Dit was een domme fout, dus het spijt me echt voor het team. We moeten ons nu resetten en morgen onze eigen race rijden.”

Tsunoda kon zelf ongedeerd uit zijn auto stappen, maar de AlphaTauri was er beduidend slechter aan toe. “Het zag er best slecht uit om eerlijk te zijn, wat ik tenminste gezien heb. Ik hoop echt dat de auto morgen goed gerepareerd is. Het spijt me echt voor het team.”

Tsunoda hoopt op regen

Tsunoda wist in Bahrein nog twee WK-punten over te houden aan zijn debuutrace, maar de Japanner staat een lastige opgave te wachten wil hij ook in Imola weer in de punten eindigen. Toch blikt de debutant met frisse moed vooruit op de race: “Morgen krijgen we misschien wel andere weersomstandigheden. Regen kan me misschien een beetje gaan helpen. Het is dan gewoon zaak om niet zulke fouten te maken als vandaag, ik denk dat het er dan iets anders uitziet. Het gaat lastig worden, maar ik moet me gewoon aanpassen aan de omstandigheden en pushen tot het einde.”