Verstappen bovenaan in laatste training GP van Emilia-Romagna

Het was een lastige vrijdag voor de teams geweest in Imola. Door een kapotte datakabel was er tijdens de eerste training geen radioverkeer en data-uitwisseling mogelijk tussen de auto’s en de pitmuur en door de lage temperaturen hadden de coureurs moeite om de banden goed werkend te krijgen, met de nodige uitstapjes tot gevolg. Niettemin kende de derde training een rustige start. Veel coureurs besloten vanwege de koude condities wat langer in de pits te blijven en te wachten tot de baan iets verder was opgewarmd.

Zo was de sessie al twintig minuten onderweg toen Lewis Hamilton en Max Verstappen zich voor het eerst op de baan lieten zien. Ongelukkig genoeg moesten zij hun eerste vliegende ronde afbreken omdat Nicholas Latifi bij het uitkomen van de Variante Villeneuve van de baan was geraakt en met de voorkant van zijn auto de bandenstapels had aangetikt. De rode vlag werd uitgehangen, al wist de Canadees zijn Williams hierna op eigen kracht uit de bandenstapels te rijden en met een halve voorvleugel terug naar de pits te brengen. Kort voor de code rood had Sergio Perez een nieuwe snelste tijd gereden met een 1.16.642, nadat Charles Leclerc tijdens de openingsfase van de training bovenaan had gestaan.

Na een korte onderbreking ging Verstappen naar de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.16.251, waar Bottas korte tijd later onder ging met een 1.15.984. De Nederlander verloor zijn rondetijd hierna omdat hij de track limits had overschreden, iets wat overigens heel veel coureurs op zaterdagochtend overkwam. In totaal werden er tijdens de derde training 21 tijden geschrapt. Bij zijn volgende poging om een snelle tijd te rijden ging Verstappen wijd bij het uitkomen van de Acque Minerali, waarna hij een lelijke stuiter over de hoge kerbs maakte. De Limburger kon zijn run voortzetten en noteerde een ronde later een 1.15.895, waarmee hij zijn Red Bull op P1 zette.

Nadat Verstappen zijn run had beëindigd, kwamen achtereenvolgens Pierre Gasly, Charles Leclerc en Lewis Hamilton tot een nieuwe snelste tijd, alvorens er voor de laatste tien minuten van de sessie verse setjes zachte banden tevoorschijn kwamen. Verstappen heroverde de eerste stek in de tijdenlijst met een 1.14.958. Lando Norris was sterk tweede in de McLaren, maar moest al dik vier tienden toegeven op Verstappen. Hamilton tekende voor de derde tijd en was meer dan een halve seconde langzamer dan de tienvoudig Grand Prix-winnaar.

Perez stuurde de tweede Red Bull aan het einde van de sessie naar de vierde tijd. Charles Leclerc en Pierre Gasly besloten de trainingen als vijfde en zesde. Carlos Sainz en Valtteri Bottas waren zevende en achtste met precies dezelfde tijd (1.15.908). Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon zaten met de negende en tiende tijd eveneens in de bovenste helft van de tijdenlijst. Zij werden echter op de hielen gezeten door Yuki Tsunoda, Lance Stroll en Daniel Ricciardo, waarmee de strijd voor een plekje in Q3 behoorlijk interessant lijkt te gaan worden. Haas-coureur Nikita Mazepin was met afstand langzaamste met een 1.17.398.

Veel coureurs hadden een momentje tijdens de derde training. Pierre Gasly ging wijd bij het uitkomen van Tosa en hield zijn AlphaTauri nog maar net uit de muur. Alfa Romeo-rijder Kimi Raikkonen stoof bij Rivazza door de grindbak, terwijl teamgenoot Antonio Giovinazzi in de slotfase op koude banden in de rondte ging bij de derde bocht. In tegenstelling tot Latifi bleven zij zonder schade.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Emilia-Romagna begint om 14.00 uur.

Uitslag derde training GP van Emilia-Romagna