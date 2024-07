Teamorders in de Formule 1: Een korte geschiedenis

De media hadden de afgelopen dagen de mond vol van het borrelende teamorderscenario van McLaren tijdens de Grand Prix van Hongarije. Dat leidde ertoe dat velen - waaronder Lando Norris, het onderwerp van het genoemde geschuif op de baan - suggereerden dat het allemaal voorkomen had kunnen worden als het team Oscar Piastri als eerste had gestopt.

Een ietwat conservatieve poging om de overwinning veilig te stellen, betekende dat Norris als eerste de pitstraat in werd getrokken voor zijn laatste stop, omdat het team de undercut-strategie van Lewis Hamilton wilde afdekken. Dit betekende echter dat het team de wissel moest inzetten om Piastri zijn eerste overwinning te laten behalen, omdat Norris standaard de undercut kreeg.

Norris gaf toe dat het de juiste beslissing was, ondanks zijn protesten over de radio. Gezien de context was het waarschijnlijk niet de gedroomde eerste overwinning waar Piastri op had gehoopt, maar de Australiër is nu wel goed op weg om zijn eerste Grand Prix-overwinning te behalen.

De Formule 1 is nooit verlegen geweest om controverses over teamorders en hoewel de McLaren-ruil op dat moment schandalig leek, verbleekt deze in vergelijking met een aantal eerdere voorbeelden in de geschiedenis van het kampioenschap. Hier volgt een overzicht van een aantal eerdere teamorders.

1998 Australië - McLaren sluit akkoord over eerste bocht

Mika Hakkinen passeert McLaren-teamgenoot David Coulthard Foto door: Motorsport Images

McLaren verscheen in de seizoensopener van 1988 met de MP4/13 van Adrian Newey aan de start, verreweg de snelste auto van het veld, zo bleek tijdens de kwalificatie. Mika Häkkinen zette zijn auto op pole, op 0.043 seconde gevolgd door David Coulthard. McLaren had voor de race een deal gesloten met beide coureurs om ervoor te zorgen dat er niet al te veel van de auto's zou worden gevergd. Wie als eerste de eerste bocht uitkwam, zou een voorkeursbehandeling krijgen bij de pitstops. Häkkinnen behield na de start zijn positie vooraan en trok dus aan het langste eind. Hij zou als eerste een pitstop mogen maken, maar daar ging het mis.

De Fin kreeg in de 36ste ronde een radiobericht te horen die hij interpreteerde als een oproep om binnen te komen voor verse banden en dus reed hij aan het einde van de ronde de pits in. Tot zijn grote verbazing waren er in geen velden of wegen McLaren--monteurs te zien. Häkkinen keerde terug de baan op en bevond zich nu achter Coulthard. De Schot behield in het verloop van de race zijn voorsprong maar kreeg enkele ronden voor het einde de order dat hij Häkkinen voorbij moest laten gaan, vanwege diens extra bezoek aan de pitstraat. Plichtsgetrouw begon Coulthard in te houden en met nog drie ronden te gaan kreeg Hakkinen de leiding weer terug. Het leverde bakken kritiek op van mensen die vonden dat fans goed geld hadden betaald om naar een race te kijken en niet naar een georkestreerde optocht.

1998 België - Hill smeekt Jordan om overwinning

Winnaar Damon Hill, Jordan 198 op het podium met teamgenoot Ralf Schumacher, Jordan 198 Foto door: Sutton Images

Een massale botsing in de eerste ronde had het veld van de Belgische Grand Prix van 1998 al flink uitgedund. De race werd uiteraard stilgelegd en bij de herstart ruim een uur later, nam Damon Hill brutaal de leiding. Michael Schumacher lag tweede en de Ferrari-coureur begon zijn titelrivaal uit 1994 en 1995 op te jagen. De Duitser had het betere materiaal tot zijn beschikking en nam in de achtste ronde de leiding over van Hill. Schumacher trapte het gaspedaal nog eens extra diep in en begon weg te lopen bij Hill en de rest van het veld. Het keerpunt kwam echter toen Schumacher in de spray de McLaren van Coulthard over het hoofd zag en er vol achterop klapte. Hill heroverde zo de leiding, met Jordan-teamgenoot Ralf Schumacher in zijn kielzog. De kampioen van 1996 voelde de druk en was bezorgd dat de jongere Schumacher misschien iets riskants zou proberen. Wat volgde was een prachtige radio-oproep aan teambaas Eddie Jordan. "Ik ga je iets vertellen en ik denk dat je hier beter naar kunt luisteren," smeekte Hill. "Als we racen, als we met z'n tweeën racen, kunnen we met niets eindigen, dus het is aan Eddie. Je moet het Eddie vertellen. Als we niet tegen elkaar racen, hebben we een kans om eerste en tweede te worden. Het is jouw keuze."

Het duurde een paar ronden voordat de teambaas tot een beslissing kwam. Schumachers race-ingenieur Sam Michael werd ingelicht en de Australiër bracht de order over aan de Duitser. Die bleef lange tijd stil, waarop Michael om bevestiging vroeg. Uiteindelijk antwoordde Schumacher: "Ja, Sam". Hill behield zo de leiding en Jordan noteerde zijn eerste en enige 1-2 finish in de Formule 1. Het Schumacher-kamp was woedend over de tactiek. Michael zorgde er voor dat zijn jongere broer onder zijn contract bij Jordan uitkwam en een jaar later bij Williams terechtkwam.

2002 Oostenrijk - Ferrari krijgt verbod op teamorders

Michael Schumacher, Ferrari, Rubens Barrichello, Ferrari Foto door: Motorsport Images

Het is een van de schandaligste teamorders in de Formule 1. Rubens Barrichello die vlak voor het einde van de Oostenrijkse GP van 2002 te horen krijgt dat hij de leiding in de race moet afstaan aan Michael Schumacher. De beslissing kwam Ferrari op hevige kritiek te staan. Het team was in 2002 oppermachtig en dus was er helemaal geen reden om de leidende Barrichello ten faveure van Schumacher terug te fluiten. Het was des te schandaliger gezien het feit dat de Braziliaan op zaterdag pole had gepakt en op één ronde na de hele Grand Prix had geleid. Toch besloot het team tot de teamorder. Ferrari-teambaas Jean Todt gaf op de pitwall heimelijk een stuk papier aan technisch directeur Ross Brawn, die bevestigend knikte. Vervolgens werd Barrichello gesommeerd om aan de kant te gaan. Hij verzette zich daar aanvankelijk tegen, maar dat was aan dovemansoren besteed. "Laat Michael passeren voor het kampioenschap", blafte Jean Todt hem over de radio toe. Barrichello wachtte tot het laatste moment om aan de kant te gaan en kwam op halve snelheid uit de laatste bocht om zijn ongenoegen overduidelijk te maken. Schumacher won, maar het publiek was het er duidelijk niet mee eens. De wereldkampioen werd op het podium uitgejouwd, zelfs toen hij de huilende Barrichello op het hoogste treetje van het podium had getrokken. Het incident leidde er toe dat teamorders verboden werden, maar acht jaar later herhaalde Ferrari het bevel.

2010 Duitsland - Massa krijgt te horen "Fernando is sneller dan jij"

Felipe Massa, Ferrari F10 leidt Fernando Alonso, Ferrari F10 Foto door: Sutton Images

Directe teamorders mochten niet via de radio worden gegeven, volgens de regels van de FIA na Oostenrijk 2002. De teams trokken zich daar echter niets van aan en gingen 'gecodeerd' door met het verstrekken van opdrachten. Een voorbeeld daarvan hoorden we in 2010 tijdens de Grand Prix van Duitsland. Ferrari-coureur Felipe Massa profiteerde van de trage start van polesitter Sebastian Vettel om vanaf de derde plaats op de grid naar de leiding te gaan, terwijl de Duitser zich concentreerde op het afweren van Massa's teamgeoot Fernando Alonso. De Spanjaard wist Vetttel te verschalken en lag zo tweede achter Massa. De Braziliaan kreeg van zijn ingenieur Rob Smedley de opdracht om te blijven verdedigen en Alonso niet te laten passeren. Ondertussen was Alonso via de radio in gesprek met zijn race-engineer - een zekere Andrea Stella - om zijn ongenoegen te uiten over het feit dat hij niet werd doorgelaten.

Uiteindelijk moest Ferrari een beslissing nemen, want Alonso was de coureur die nog kans maakte op het kampioenschap. Uiteindelijk werd het oordeel in de 49ste ronde geveld. "Fernando is sneller dan jij", zei Smedley tegen Massa. "Kun je bevestigen dat je die boodschap hebt begrepen?" Massa reageerde door bij het uitkomen van de haarspeldbocht opzij te gaan om Alonso door te laten. Smedley voegde een voetnoot toe aan zijn boodschap: "Oké maat, goede jongen. Gewoon volhouden nu. Sorry." Omdat teamorders verboden waren en dit een overtreding van die regel bleek te zijn, kreeg Ferrari een boete van 100.000 dollar. De FIA gaf echter toe dat het onmogelijk was om teamorders te controleren en hief het verbod aan het einde van het seizoen op.

2013 Maleisië - Vettel trotseert "Multi 21"-bericht, Webber woedend

Mark Webber, Red Bull Racing en Sebastian Vettel, Red Bull Racing Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

In een door regen geteisterde start van de Grand Prix van Maleisië kregen Mark Webber en Sebastian Vettel het voor het eerst hevig met elkaar aan de stok. Webber had na een korte serie pitstops de leiding in handen gekregen, maar kreeg van Vettel te horen dat hij te langzaam was. De Duitser probeerde de druk op te voeren, maar kreeg te horen dat hij moest stoppen om zijn banden te sparen. De slijtage was zo groot dat het leidde tot een vierstopstrategie voor beide coureurs, waarbij Vettel kortstondig de leiding had tussen de stops. Uiteindelijk was het echter weer Webber die vooraan reed en op de overwinning af leek te gaan.

Tot de befaamde oproep die een geheel eigen leven is gaan leiden in F1. Beide coureurs kregen het bevel "multi 21", een code voor auto #2 (Webber) om voor auto #1 (Vettel) te blijven. In de veronderstelling dat dit niet duidelijk genoeg was, zei teambaas Christian Horner rechtstreeks tegen Vettel dat hij zijn positie (P2) moest behouden, maar die was het daar duidelijk niet mee eens en ging het gevecht met Webber aan. "Dit is dom, Seb, kom op," zei Horner, maar dat was aan dovemansoren gericht. Vettel haalde Webber uiteindelijk in de 46ste ronde in en maakte het drama nog groter door iets te enthousiast zijn zege te vieren. In de persconferentie na afloop, liet een woedende Webber van zich horen: "Multi 21, Seb. Ja, Multi 21", gevolgd door de woorden: "Seb heeft zijn eigen beslissingen genomen en zal bescherming krijgen zoals gewoonlijk." Vettel gaf later toe dat hij een fout had gemaakt.

2018 Rusland - Bottas moet Hamilton doorlaten

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W09, leidt Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 W09 Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas heeft altijd een voorliefde gehad voor het circuit van Sotsji, waar hij zijn eerste F1-overwinnning behaalde. Het was dan ook niet verrassend dat hij in 2018 zijn Mercedes er op pole zette. Teamgenoot Lewis Hamilton was op dat moment verwikkeld in een titelgevecht met Vettel, maar daar had Bottas in eerste instantie geen boodschap aan. De Fin behield de leiding na de eerste bocht, terwijl Hamilton op P2 vooral in de achteruitkijkspiegels bezig was met Vettel. Toen Hamilton zijn positie eenmaal had veiliggesteld, kreeg Bottas over de radio een bericht van ingenieur Tony Ross: "Je moet Lewis voorbij laten bij bocht 13 in deze ronde." De Fin speelde meteen mee en wuifde zijn teamgenoot door om ervoor te zorgen dat Hamilton zijn voorsprong in het kampioenschap kon uitbreiden naar 50 punten. Na afloop was er nog wel licht protest van Bottas, maar die kreeg meteen uitleg van toenmalig hoofdstrateeg James Vowles. "Valtteri, dit is James. We hadden een risico, Lewis tegen Vettel, ik moest dit doen om er zeker van te zijn dat we dit veilig zouden stellen."