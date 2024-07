Ferrari F1 introduceert na zomerstop nieuwe technische structuur

Eerder deze maand kwam naar buiten dat Enrico Cardile, die als technisch directeur verantwoordelijk was voor het chassis van Ferrari, het team uit Maranello gaat verlaten om zijn F1-avontuur bij Aston Martin te vervolgen. Bij dat team gaat hij aan de slag als chief technical officer. Voorlopig heeft Ferrari nog geen officiële vervanger aangewezen en neemt teambaas Frédéric Vasseur de taken over. De Fransman is momenteel wel bezig met het opzetten van een nieuwe technische structuur, die na de zomerstop in werking gezet moet worden.

"Ik kan delen dat we na de zomerstop de nieuwe organisatie zullen bekendmaken", zegt Vasseur. "Dat is voor ons geen drama. Uiteindelijk hebben we een groep van meer dan tweehonderd mensen die aan dit [project] werken en driehonderd die aan het andere werken. Het is niet één persoon. Ik benadruk altijd dat individuen minder belangrijk zijn dan de hele groep. Dat is zo wanneer je iemand aanneemt en wanneer je iemand kwijtraakt."

Vooruitgang

Het vertrek van Cardile volgde na een stagnatie van de vooruitgang bij Ferrari. Met de SF-24 heeft de Scuderia al twee zeges gepakt in 2024, maar de afgelopen races verliepen moeizaam voor Charles Leclerc en Carlos Sainz. Sinds de introductie van een nieuwe vloer in Barcelona kampte het team met flink wat gestuiter in de snelle bochten. Daardoor is Ferrari weggezakt in de strijd vooraan en zijn het vooral McLaren, Mercedes en Red Bull Racing die om de zeges strijden.

Ondanks dat ziet Vasseur genoeg diepgang binnen zijn team, iets wat volgens hem bewezen is door de vooruitgang sinds vorig jaar. "We hebben laten zien dat we op lastige momenten als een team werken", stelt de teambaas. "Ik wil niet de aandacht vestigen op één moment, maar in de afgelopen twaalf maanden hebben we tweederde van het gat naar de winnaar gedicht. Dat is te danken aan het werk van iedereen in de fabriek. Dat betekent ook dat ik enorm veel vertrouwen heb in hen. We moeten absoluut doorgaan en ik ben niet blij met het resultaat [in Hongarije], daar bestaat geen twijfel over. Ik ben er niet blij mee dat we twintig seconden achter iemand eindigen, maar vorig jaar was dat nog 65 seconden."