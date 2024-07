In een verklaring kondigt Audi aan dat Binotto vanaf 1 augustus bij het team aan de slag zal gaan als Chief Operating Officer en Chief Technical Officer. Zijn komst is onderdeel van een wisseling van de wacht in het management. Andreas Seidl, CEO van Sauber, en Oliver Hoffmann, voorheen voorzitter van de raad van bestuur van Audi, verlaten het project.

Deze koerswijziging komt op het moment dat Audi de voorbereidingen op de deelname aan de Formule 1 aan het opvoeren is. Sauber is het enige team dat dit seizoen nog geen punt heeft gescoord, en dat heeft Audi aan het denken gezet. Met deze stap wil het de controle over de operatie vergroten en de infrastructuur van het bedrijf verbeteren. Dat Audi stappen wil zetten, bleek eerder dit jaar al toen het in tegenstelling tot eerdere plannen besloot Sauber volledig over te nemen. Met de benoeming van Binotto, die rechtstreeks rapporteert aan het bestuur van Audi, heeft het Duitse automerk iemand in huis gehaald die ervoor kan zorgen dat de autonomie en onafhankelijkheid van Audi behouden blijven.

Audi CEO Gernot Döllner laat weten: "Ik ben verheugd dat we Mattia Binotto hebben kunnen aantrekken voor ons ambitieuze Formule 1-project. Met zijn uitgebreide ervaring van meer dan 25 jaar in de Formule 1 zal hij ongetwijfeld een beslissende bijdrage kunnen leveren voor Audi." Döllner voegt eraan toe: "Ons doel is om het hele project op tempo te brengen door middel van duidelijke managementstructuren, afgebakende verantwoordelijkheden en efficiënte besluitvormingsprocessen. Hiervoor moet het team onafhankelijk en snel kunnen handelen."

Terugkeer Binotto

Binotto verliet Ferrari en de Formule 1 aan het einde van het seizoen 2022, nadat hij er niet in was geslaagd om met de Scuderia de wereldtitel te veroveren. De in Zwitserland geboren Italiaan maakte sinds 1995 deel uit van Ferrari en werkte zich op tot hoofd van zowel de motor- als technische afdeling voordat hij in 2019 teambaas werd.

Seidl verlaat dus Sauber. De Duitser werkte voorheen in de Formule 1 bij BMW en McLaren, maar stapte vorig jaar over naar Sauber om daar leiding te geven aan de transitie en samensmelting met Audi. Hoffmann was een van de initiatiefnemers van Audi's gang naar de Formule 1 en was sinds dit jaar bij Sauber geplaatst. Over hun bijdrage aan het project zegt Döllner: "Ik wil Oliver en Andreas bedanken voor hun belangrijke werk bij het opzetten van onze deelname aan de Formule 1 en hun inzet bij de voorbereiding ervan."