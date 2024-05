Audi F1-CEO Seidl: "Onderschatten de uitdaging absoluut niet"

De ambities van Audi in de Formule 1 zijn helder: het is de top, of niets, zoals Audi-CEO Gernot Döllner onlangs benadrukte. Het Duitse merk heeft de samenwerking met Sauber versneld en zal 100 procent van de aandelen van de Sauber Group overnemen. Pas vanaf 2026 zal het officieel de naamdrager van het F1-team zijn, maar op de achtergrond moet er hard gewerkt worden aan het ambitieuze project. Dat houdt ook in dat het team op zoek moet naar meer personeel, aangezien er nu rond de 600 mensen voor het team werken waar de topteams richting de 1000 man gaan.

Wel zijn enkele sleutelfiguren aangewezen voor het F1-project. Eén daarvan is Andreas Seidl, die benoemd is tot Audi F1-CEO. Hij moet de transitie van Sauber naar Audi zo soepel mogelijk laten verlopen en weet dat hij daarbij enkele uitdagingen moet tackelen. "Om dezelfde slagkracht te krijgen als de grote teams, zullen we deze kans gebruiken om nieuwe mogelijkheden te introduceren om het gat te dichten dat we hebben met de grote teams in de F1", zegt Seidl tegen de officiële website van de Formule 1. Hij wijst bovendien de infrastructuur aan als verbeterpunt voor de toekomst. "Het is duidelijk dat de locatie groter moet worden om ruimte te hebben voor alle extra mensen die we in de toekomst binnen zullen halen, met een sterke focus op het updaten van de werkomgeving zodat onze mensen met plezier werken en samenwerken binnen het team, en klaar zijn om die extra stap te zetten die nodig is voor deze reis."

Seidl weet daarnaast ook dat de technische infrastructuur op de schop moet, wil Audi zich kunnen meten met teams als Ferrari, McLaren, Mercedes en Red Bull Racing. "Dat betekent dat we veel moeten investeren in onze onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden in Hinwil, maar we moeten ook onze productiefaciliteiten updaten om op het niveau te komen om het tegen de topteams op te nemen", legt de Duitser uit. "We willen onze interne productiefaciliteiten aanzienlijk uitbreiden om de snelheid van het leveren van onderdelen en upgrades op het circuit te verhogen en tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk te werken onder het budgetplafond."

Once in a lifetime

Op dit moment presteert Sauber nog niet naar de ambities van Audi, dat dus direct vooraan mee wil doen in de Formule 1. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu hebben nog geen punten behaald in de eerste zes races van het seizoen en dus moet er een flinke inhaalslag gemaakt worden om in 2026 serieus mee te doen om de podiumplaatsen, zeges of zelfs titels. "We onderschatten de uitdaging die voor ons ligt als team absoluut niet, we weten dat het een race tegen de klok wordt om zo gereed mogelijk te zijn in 2026", legt Seidl uit. "Het is belangrijk om te benoemen dat de transformatie niet alleen om groei draait. Het zou naïef zijn om te geloven dat we, met meer financiële middelen en als groter team, automatisch met de topteams strijden."

Die overgang van Sauber naar Audi moet volgens Seidl ook gepaard gaan met een 'significante verandering' binnen het team zelf. "Verandering in de manier van werken, onze organisatie, onze cultuur. Verandering is niet altijd zo prettig en het zal pijn doen bij een of andere stap die we als team moeten zetten. Maar we zijn allemaal absoluut duidelijk en toegewijd binnen het team dat dit echt noodzakelijk zal zijn en dat we hier een unieke en once in a lifetime kans hebben om een competitief fabrieksteam op te bouwen, dat in de toekomst kan strijden voor podiumplaatsen, overwinningen of kampioenschappen."