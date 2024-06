De Duitse fabrikant bereidt zich voor op een entree als Formule 1-fabrieksteam in 2026. Dat jaar vervangt het formeel het huidige Sauber op de grid. Tot op heden heeft Audi nog weinig naar buiten gebracht over de ontwikkelingen die in het hoofdkwartier in Neuburg gaande zijn. Op vrijdagochtend kwam echter een interview naar buiten met Audi Formula Racing CEO Adam Baker en chief technical officer Stefan Dreyer. Zij waren louter positief. “Na slechts twee jaar draait onze power unit, bestaande uit een verbrandingsmotor, elektrische motor, batterij en controle-elektronica, op de testbank”, bevestigt Baker. “Het succesvol samenvoegen van de diverse componenten tot een geheel is het resultaat van hard werk en geweldig teamwork. De Audi Power Unit heeft al raceafstanden gedraaid op de testbank. We hebben in 2023 veel testervaring opgedaan met de losse componenten. Er zijn significante mijlpalen en doelen bereikt, wat het team een goed gevoel geeft.”

Audi bevestigt dat het een aantal uitdagende circuits heeft gebruikt voor de dyno-tests, waaronder het nieuwe circuit in Las Vegas. Dreyer: "We testen de power unit op verschillende circuits van de huidige F1-kalender, afhankelijk van het doel van de test. Las Vegas is bijvoorbeeld interessant voor ons ontwikkelingsteam vanwege het algehele energiemanagement. Diverse snelle en langzame bochten en een recht stuk van bijna twee kilometer vormen de perfecte ontwikkelingsomgeving voor de finetuning van de verbrandingsmotor en ERS."

Nu de power unit betrouwbaar genoeg is om een raceafstand af te leggen, worden de volgende stappen in de ontwikkeling gezet. Dreyer legt uit: “We gaan snel dergelijke afstanden testen met de volledige aandrijflijn, dus de combinatie van power unit en transmissie. Tegelijkertijd gaan we vol gas door met de performance-ontwikkeling om onze doelen te behalen.”

22 testbanken

Naast de werkzaamheden aan de motor, heeft Audi ook fors geïnvesteerd om de faciliteiten in Neuburg naar F1-niveau te tillen. Dreyer daarover: “We hebben een zeer ambitieuze modernisering en uitbreiding van onze testfaciliteit geïmplementeerd. We hebben vandaag de dag 22 hypermoderne testbanken staan. Onze nieuwe ontwikkelingstools zijn het nieuwste van het nieuwste en hebben ons in staat gesteld om snel veel te leren.”