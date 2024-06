RB nam een groot aantal nieuwe onderdelen mee naar de Grand Prix van Spanje, maar deze leken juist averechts te werken. Met Daniel Ricciardo op P15 en Tuki Tsunoda op P19 ging het team na vier opeenvolgende puntenfinishes met lege handen naar huis. “We hebben zeer zeker nog wat vragen”, vertelt Ricciardo over de updates die een week geleden werden geïntroduceerd. “Maar zijn we ervan overtuigd dat de upgrade een flop was? Nee, dat zijn we niet. We gooien nog niks in de prullenbak, want we kunnen nog geen harde conclusies trekken.” Het is maar de vraag of die conclusies het komende weekend in Spielberg wel getrokken kunnen worden. Ricciardo is er zich van bewust dat de coureurs door het sprintformat beperkt de tijd krijgen om een ideale afstelling te vinden.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team Foto door: Red Bull Content Pool

Nieuwe onderdelen gesplitst

De Australiër vertelt dat de nieuwe onderdelen gesplitst worden. Een gedeelte wordt op de auto van Ricciardo geschroefd en de andere onderdelen op die van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De 34-jarige coureur legt uit waarom ze daarvoor kiezen: “We proberen nog steeds uit te zoeken hoe de nieuwe upgrades werken. Vrijdagochtend starten we allebei met een andere auto. Hopelijk leren we een beetje van de trainingssessie, zodat we dat het voor de sprintkwalificatie kunnen samenvoegen.” Het is niet duidelijk wie welke onderdelen krijgt. Wel laat de coureur uit Perth weten dat beide auto’s worden voorzien van een klein aantal nieuwe onderdelen.

Mysterie op de data

Na de Spaanse Grand Prix vertelde Tsunoda dat er een groot verschil zat tussen de data uit de simulator en computer, en de prestaties op de baan. De Japanner hoopt dat de Grand Prix van Oostenrijk meer duidelijkheid schept. “We hopen deze week een duidelijke verklaring te hebben, maar het team is er erg hard mee bezig”, vertelde de RB-coureur vorige week. “Op de data zagen we wat we hoopten te zien, maar op de een of andere manier kwamen we niet goed uit de verf.” Volgens Tsunoda was er in de data wel een aantal dingen te zien dat nader onderzocht moest worden. “Maar we hebben nog geen duidelijk antwoord. Het blijft een klein mysterie voor ons. Natuurlijk waren er een paar dingen die we beter hadden kunnen doen met de afstelling, maar dat verklaart nog steeds niet waarom we zoveel verloren ten opzichte van de vorige races”, aldus de 24-jarige coureur.