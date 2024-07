Waarom overstap naar Audi F1 geen no-brainer was voor Hülkenberg

Tussen 2020 en 2022 kon Nico Hülkenberg als invaller slechts enkele Formule 1-races rijden. Twee jaar later bevindt hij zich in een compleet andere situatie, want de 36-jarige coureur heeft in april een tweejarige deal getekend bij Sauber. Hij is dus ook een van de coureurs van het team zodra de omvorming tot het fabrieksteam van Audi afgerond is. Die stap houdt wel in dat Hülkenberg na twee seizoenen alweer vertrekt bij Haas F1 Team. Op papier lijkt de overstap een logische, aangezien hij bij een toekomstige fabrieksformatie aan de slag gaat. Toch benadrukt hij dat de keuze niet zo eenvoudig was.

"Het was geen no-brainer, simpelweg omdat ik echt geniet van mijn tijd bij Haas", zegt Hülkenberg in een uitgebreid interview met onze zusterpublicatie GP Racing, dat in de video hierboven terug te zien is. "Ik geniet van de samenwerking met het team, de engineers, de monteurs, met Ayao [Komatsu] en vorig jaar ook met Günther [Steiner]. Het voelt goed. Ik ben ze nog steeds zeer dankbaar, want ze maakten de comeback mogelijk en indirect gaf dat me deze kans om een nieuw contract te tekenen. Zonder hen was dat niet mogelijk geweest."

De aanstaande overstap naar het F1-project van Audi is volgens Hülkenberg zeker geen signaal dat hij zich bij Haas niet op zijn plek voelt. "Ik zie en voel ook dat er nog meer potentie is. Ik denk dat er nog steeds ruimte is voor Haas om beter te worden. Ayao's komst als teambaas was een behoorlijke verandering en ik denk dat er meer ruimte voor verbetering en meer positieve dingen is. Het was gewoon een combinatie van dingen, en ook gevoel. Ik heb situaties gehad waarin ik me niet zo goed meer voelde binnen een team en dat is niet fijn, dat is niet heel comfortabel. Dat heb ik nu wel en dat is behoorlijk veel waard. Daarom was het dus niet de no-brainer die je misschien zou verwachten."

Open kaart gespeeld naar Komatsu en Haas

Met Komatsu zit er sinds het begin van 2024 een nieuwe teambaas op de pitmuur van Haas F1. De Japanse ingenieur is echter in 2016 al bij de Amerikaanse renstal gekomen, destijds nog als trackside engineering director. In zijn eerste maanden als opvolger van Günther Steiner moest Komatsu dus toezien dat Hülkenberg zijn vertrek bij de renstal aankondigde. De coureur uit Emmerik geeft aan open kaart te hebben gespeeld en een goede reactie te hebben gekregen van de teambaas. "Hij nam het goed op, om eerlijk te zijn. Hij voelde het waarschijnlijk al wel aankomen", stelt Hülkenberg.

"Het was een proces, het was niet van zwart naar wit. Ik heb hem en Gene [Haas] voldoende op de hoogte gehouden dat er vroeg of laat iets zou gebeuren op de rijdersmarkt en dan met name voor mij, voor mijn situatie. Ik denk dus dat mijn team en ik heel redelijk zijn geweest, we waren heel open. Ze wisten het dus min of meer al wel", vervolgt hij. "Toen ik het nieuws vertelde, was hij heel erg respectvol. Hij begrijpt het natuurlijk. En ik vertelde hem direct in hetzelfde gesprek dat dit voor mij helemaal niets verandert voor het huidige seizoen. Ik ben 100 procent toegewijd aan Haas, tot de laatste bocht. Ik ga er alles aan doen en probeer zo goed mogelijk te eindigen."