Ferrari reist met een goed gevoel af naar Spa-Francorchamps. De belangrijkste reden daarvoor is dat de aanpassingen aan de vloer hun werk lijken te doen. De formatie kampt sinds de introductie van de nieuwe vloer in Spanje met een stuiterende SF-24, wat de prestaties ernstig belemmert. Het Grand Prix-weekend in Silverstone werd grotendeels opgeofferd om back-to-back tests uit te voeren met de oude en nieuwe vloer. Op zaterdag besloot men om terug te keren naar de oude specificatie, die al dateerde van Imola. In Hongarije verscheen een aangepaste versie op de wagens van Charles Leclerc en Carlos Sainz, en de updates leken te werken. Het stuiteren waarmee Leclerc en Sainz sinds de upgrade in Spanje mee kampen, was op de Hungaroring grotendeels verholpen. Dat geeft de engineers het vertrouwen dat men niet hoeft terug te keren naar de oude versie van de vloer. Men kan dus door met de huidige ontwikkeling en de ingezette lijn.

Op Spa zullen verdere aanpassingen volgen. De hogesnelheidsbaan met flinke hoogteverschillen werkt porpoising in de hand, dus hier zal echt moeten blijken of de boel onder controle is. De engineers in Maranello hebben er echter alle vertrouwen in dat het lek boven is. Dat geeft bovendien de rijders meer vertrouwen in de auto, waardoor ze de grenzen beter kunnen opzoeken en zo al gauw tijdwinst boeken. Dat bleek ook in Hongarije, waar de SF-24 op zondag bij vlagen een sterke vorm etaleerde. Zelfs de pitmuur was verrast door de snelheid, met name op de harde band. Op bepaalde momenten was de scharlakenrode bolide zelfs de snelste wagen op de baan. Met de mediums hadden de rijders echter wat meer moeite.

Op Spa-Francorchamps brengt Pirelli de drie middelste banden uit de range mee (C2, C3 en C4). Dit is een stap zachter dan in Hongarije het geval was, waar de C3, C4 en C5 werden gebruikt. Bovendien is de baan net opnieuw geasfalteerd, wat zorgt voor significant meer grip en daarmee snellere rondetijden. Dat lijkt de Ferrari meer op het lijf geschreven.

Ferrari wil met een goed gevoel aan de zomerstop beginnen, terwijl teambaas Frederic Vasseur achter de schermen hard werkt aan de nieuwe structuur van de Scuderia. En daar lijken nog wel een paar verrassingen in de pijplijn te zitten…