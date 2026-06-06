Audi heeft geen bezwaar tegen V8-motoren in F1: "Turbo belangrijker"

Alhoewel 2026 pas het eerste jaar markeert onder het nieuwe technische reglement, wordt er achter de schermen al uitgebreid gesproken over de eerstvolgende cyclus. Die moet formeel in 2031 ingaan, maar kan bij voldoende draagvlak naar voren worden gehaald.

Onder meer FIA-president Mohammed Ben Sulayem en F1 CEO Stefano Domenicali hebben zich positief uitgelaten over een V8 op duurzame brandstoffen, met een (veel) kleinere elektrische component.

Domenicali heeft in een recent interview met Motorsport.com laten weten dat de Formule 1 minder afhankelijk moet zijn van de fabrikanten bij het opstellen van het reglement, al benadrukte hij dat brede steun in de automotive-industrie wel cruciaal blijft voor de koningsklasse van de autosport.

Het roept de vraag op of Audi – dat met een duidelijk duurzaamheidsidee de Formule 1 is ingekomen – ook zou kunnen leven met een mogelijke switch naar V8-motoren in 2030 of 2031. De Duitse fabrikant besloot juist vanwege de duurzaamheidsambities van de sport tot een Formule 1-project.

Geen problemen met V8

"Ja, waarom zouden we dat niet accepteren?", antwoordde Audi-CEO Gernot Döllner in gesprek met Motorsport.com. "De Audi Nuvolari heeft ook een V8, dus wij hebben geen problemen met V8-motoren", verwees hij naar de nieuwe hybride supercar die Audi donderdag presenteerde.

Gernot Döllner, Audi CEO Foto door: Audi Sport

"Je moet het echter in de volledige context bekijken. Eén onderdeel van de reglementen eruit lichten, geeft geen antwoord op de grotere vraag: waar wil je met de reglementen naartoe? De FIA leidt dat proces, wij maken daar deel van uit en ik ben optimistisch dat daar iets goeds uitkomt."

Volgens Döllner is voor Audi vooral van belang dat toekomstige motoren voorzien blijven van een turbo, omdat efficiëntie een cruciale pijler vormt in de langetermijnvisie van het merk uit Ingolstadt. "Dat is voor ons belangrijker dan het aantal cilinders. Vanuit Audi-perspectief is dat glashelder. Wij geven de voorkeur aan een turbo vanwege het efficiëntieaspect. Dat weegt zwaarder dan het aantal cilinders."

De Audi-topman benadrukte daarnaast dat de discussie over de toekomstige F1-reglementen niet gereduceerd mag worden tot alleen maar het aantal cilinders. "Voor Audi is het belangrijkste dat duurzaamheid centraal blijft staan en dat energie-efficiëntie een van de belangrijkste pijlers van de Formule 1-reglementen blijft."

Niet verrast door veranderende koers

Audi kijkt niet verbaasd naar de manier waarop het debat over de toekomst van de Formule 1 zich de afgelopen maanden heeft ontwikkeld.

Toen het merk met de vier ringen besloot de Formule 1 te betreden, bevond de auto-industrie zich midden in een sterke elektrificatiegolf. Volgens Domenicali is die ontwikkeling inmiddels afgezwakt en wordt er opnieuw meer nadruk gelegd op verbrandingsmotoren.

Het heeft er alle schijn van dat de Formule 1 in de toekomst terugkeert naar V8-motoren. Foto door: Honda

Döllner deelt die analyse en erkent dat ook Audi zijn oorspronkelijke, zeer ambitieuze elektrificatiedoelstellingen heeft bijgesteld.

"In de auto-industrie was er wereldwijd een sterke beweging richting elektrificatie. Nu zien we een lichte tegenreactie, maar op de lange termijn zal elektrificatie alleen maar verder toenemen", zei hij. "De komende tien, twintig of misschien zelfs dertig jaar zullen verbrandingsmotoren echter nog steeds een rol spelen in high-performance auto's. Daar bestaat geen twijfel over."

"De Formule 1 laat met duurzame brandstoffen zien dat je een verbrandingsmotor kunt combineren met duurzaamheid. Daarom verbaast deze discussie mij niet."

Audi past strategie aan

Volgens Döllner sluit die ontwikkeling naadloos aan bij de aangepaste bedrijfsstrategie van Audi. "Toen ik CEO van Audi werd, lag er een plan om tegen 2032 volledig elektrisch te gaan. Die strategie hebben we aangepast. We kiezen nu voor een realistischere en flexibelere aanpak."

"Flexibiliteit in technologieën – verbrandingsmotoren, plug-in hybrides en volledig elektrische auto's – vormt onze route naar de toekomst. Daarbij zullen regionale verschillen een belangrijke rol spelen om aan de wensen van klanten te voldoen."

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Eigenlijk zie je iets vergelijkbaars in de Formule 1. Je moet kijken waar de trend naartoe gaat, maar hybridisering en duurzaamheid zullen absoluut een rol blijven spelen. Dat sluit volledig aan bij onze strategie."

Dat betekent dat Audi een V8-motor kan accepteren, mits het totale pakket aan reglementen en het door de FIA geleide proces uiteindelijk aansluit bij de doelstellingen van de fabrikant. "Wij vertrouwen op het proces en geloven dat het eindresultaat een reglement zal zijn waarbij Audi alle vakjes kan afvinken."