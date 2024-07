Het team uit Milton Keynes haalde de introductie van de nieuwe sidepods en motorkap naar voren, nu de tegenstand met de race sterker lijkt te worden. Red Bull nam afscheid van de opmerkelijke ‘bazooka’s’ langs de motorkap. Deze update was vooral gericht op het vinden van meer downforce, ook al is het aerodynamisch gezien minder efficiënt dan de eerdere specificatie. Dat is voor een bochtig en smal circuit als de Hungaroring echter geen probleem.

De updates zaten enkel op de RB20 van Max Verstappen, al was de regerend wereldkampioen niet erg onder de indruk van het nieuwe pakket. De gehoopte stap voorwaarts bleef uit. De Nederlander vreest dat Red Bull niet meer kan opboksen tegen het almaar sterker wordende McLaren, terwijl ook Mercedes en Ferrari flink in de lift zitten. Red Bull-teambaas Christian Horner erkende na de race dat het team moet achterhalen waarom de progressie grotendeels uitbleef: “We moeten alle data bestuderen en zien wat we moeten optimaliseren. We moeten achterhalen waarom we niet de snelheid hadden die we wilden hebben.”

Voor de aanstaande Grand Prix van België keert Verstappen waarschijnlijk grotendeels terug naar het oude pakket, maar niet omdat de updates in Hongarije niet werkten. De switch heeft te maken met de karakteristieken van Spa-Francorchamps. Het circuit vereist extreem veel aerodynamische efficiëntie, dus de high drag-specificatie van de Hungaroring zal hier niet werken. Feitelijk houdt dat in dat Red Bull heeft gekozen voor circuitspecifieke updates. Waar dit voorheen enkel aanpassingen aan de voor- en achtervleugel betrof, heeft Red Bull nu een geheel ander bodywork ter beschikking. Technisch directeur Pierre Waché erkende in Hongarije: “Als de koeling en baankarakteristieken vragen om een aanpassing, dan doen we dat. We proberen de snelste auto te bouwen. Dat kan mogelijk door elk circuit anders te benaderen. Dat weten we nu nog niet.”

Wat waren de veranderingen?

Red Bull koos met de RB20 voor een veel radicalere aanpak dan velen hadden verwacht, zeker na de twee dominante seizoenen 2022 en 2023. Het kampioensteam realiseerde zich dat het slechts een kwestie van tijd was voordat de concurrentie het gat zou dichten. Daardoor dacht men aardig out of the box op het gebied van koeling. De alom gekopieerde onderbeet sidepod-opening werd een kwartslag gedraaid en omgetoverd tot een verticale inlaat langs het chassis. Daardoor moesten niet alleen de radiatoren binnenin de sidepod herzien worden, ook de koelers moesten hoger geplaatst worden: achter de achterste bevestiging van de halo.

Dit was mogelijk dankzij een veel hoger geplaatste motorkap, in plaats van de plank-oplossing van vorig seizoen. Hierin werd een concept van Mercedes uit 2023 toegepast, met grote gulley’s om de luchtstroom naar achteren beter te sturen. De hiervoor genoemde hoger geplaatste koelers moesten echter ook voorzien worden van frisse lucht, dus moest er een extra koelopening gecreëerd worden. Deze werd in het gat tussen de halo en de airbox geplaatst.

Het team optimaliseerde het koelconcept in de eerste helft van het seizoen, met onder meer de introductie van een extra opening naast de halo in Japan. De verticale inlaat van de sidepod werd vanaf Spanje in het middelste deel wat meer geknepen en er werden verdere aanpassingen doorgevoerd aan het bodywork.

De komst van de geheel vernieuwde motorkap in Hongarije (hoofdfoto) toont aan dat het team achter de schermen hard gewerkt heeft aan een parallel ontwikkelingsplan. Het nieuwe pakket wisselt wat efficiëntie in voor meer neerwaartse druk op lage snelheid. Dit past vooral bij high downforce circuits zoals Hongarije en later dit jaar Singapore.

Bij dit nieuwe pakket zien we een aanpak die gebruikt werd onder de oude reglementen, namelijk door het bodywork zo strak mogelijk om de componenten aan de binnenkant te positioneren. Dat zorgt niet alleen voor wat meer uitstulpingen in het bodywork, maar had ook tot gevolg dat de interne koelers opnieuw aangepast moesten worden.

Die koelers moeten nog steeds van rijwind voorzien worden om hun werk goed te kunnen doen. De openingen langs de halo zijn verdwenen, dus er is een nieuwe locatie gevonden: onder de airbox. Dit is een interessante locatie, aan beide zijden van de helm van de coureur. De vinnen onder de airbox staan zo gericht dat de lucht naar binnen wordt gestuurd, zonder dat dit al te veel invloed heeft op de luchtstroom naar achteren.

Het nieuwe profiel van de motorkap vereiste ook aanpassingen aan de bovenzijde van de sidepod. De uitsparing hier is veel langer en dieper richting de achterkant van de auto. Hierdoor is ook de achterste koelopening herzien (witte pijl) in formaat en richting, om de luchtstroom in die regio te verbeteren. Net onder het Honda-logo is een extra koelopening geplaatst.

Ook de lengte en de vorm van de haaienvin is onder handen genomen, met een traditioneler einde boven de koelopening op de ruggengraat die nu aanwezig is (rode pijl).