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Voorwaardelijke boete voor Ferrari en McLaren na te late aankomst bij persconferentie

Charles Leclerc en Lando Norris kwamen donderdag in Monaco te laat opdagen voor de FIA F1-persconferentie en dat heeft geresulteerd in voorwaardelijke boetes voor Ferrari en McLaren.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Lando Norris, McLaren, Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Gabriel Bouys / AFP / Getty Images

De FIA wijst voor elk Formule 1-raceweekend enkele coureurs aan die aanwezig moeten zijn bij de officiële persconferentie op donderdag. In Monaco moesten Charles Leclerc en Lando Norris zich ook melden op de bekende bank voor de vragen in aanloop naar het raceweekend.

Beide coureurs kwamen echter te laat opdagen en dus zag de FIA zich genoodzaakt om hen op het matje van de stewards te roepen vanwege het overtreden van artikel B10.1.1a van de Formule 1-regels. Die regel heeft betrekking op verplichte aanwezigheid bij media-activiteiten en officiële ceremonies.

De stewards oordelen dat Leclerc en Norris inderdaad te laat aanwezig waren en zich daarmee niet aan de regels hebben gehouden. Zij wijzen daarbij niet alleen naar artikel B10.1.1a van de F1-regels, maar ook naar artikels 1.2.2.1.i en 12.2.1.p van de internationale sporting code van de FIA. Leclerc en Norris hebben wel - zo valt in de FIA-documenten te lezen - aangegeven dat zij vertraagd waren vanwege andere verplichtingen.

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In beide gevallen heeft het geleid tot voorwaardelijke boetes van 5.000 euro voor de teams in kwestie: Ferrari en McLaren. Dat betekent dat zij dit bedrag pas hoeven te betalen als er in de komende twaalf maanden opnieuw een overtreding van soortgelijke aard plaatsvindt.

Dat de teams en niet de coureurs een voorwaardelijke boete hebben gekregen, heeft te maken met artikel 9.15.1 van de internationale sporting code van de FIA. Daarin staat dat de teams verantwoordelijk zijn voor de acties van hun coureurs. 

Opzet persconferentie

De persconferentie op donderdag is bedoeld voor de coureurs en heeft tegenwoordig een andere opzet dan voorheen. In totaal verschijnen er zes coureurs, verdeeld over twee groepen van drie. Die groepen schuiven na elkaar aan binnen een tijdslot van één uur.

Eerder zaten meer coureurs tegelijk aan tafel in een formelere setting. Daardoor ging de meeste aandacht vaak naar slechts één of twee personen. Ook hadden coureurs geregeld de neiging om de sessie te verstoren zodra de verveling toesloeg. Door hen in kleinere groepen op te delen, hoopt de FIA de aandacht evenwichtiger te verdelen.

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