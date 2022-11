Mercedes zet de toon tijdens eerste training F1 Abu Dhabi

In Abu Dhabi zijn de teams vrijdag begonnen aan het laatste weekend van het Formule 1-seizoen 2022. Net als bij de vorige races stuurden veel teams een rookie de baan op tijdens de eerste training. Zo moest regerend kampioen Max Verstappen toekijken hoe Liam Lawson met zijn Red Bull het circuit rondging, werd Fernando Alonso bij Alpine vervangen door Jack Doohan, stapte Formule 2-kampioen Felipe Drugovich in de Aston Martin van Lance Stroll en reed voor Williams Logan Sargeant naar buiten in plaats van Nicholas Latifi.

Pato O’Ward was nog maar net op het circuit met de McLaren van Lando Norris of hij kreeg te maken met een technisch probleem. De IndyCar-coureur reed in de tweede versnelling terug naar de pits. Na twintig minuten was het probleem verholpen en kon de Mexicaan terugkeren op de baan. Na een half uur vestigde Sargaent de aandacht op zich door bij de eerste bocht van de baan te spinnen. De Amerikaan hield de auto ternauwernood uit de baanafzetting en kon zijn weg vervolgen. “Mijn banden zijn eraan, sorry”, verontschuldigde Sargaent zich bij het team. Lawson moest ondertussen nog even wennen aan de plek van Red Bull in de pitstraat. De 20-jarige Formule 2-coureur stuurde net te laat naar rechts en kwam daardoor in een verkeerde hoek aan. “Zouden jullie me kunnen duwen?”, vroeg hij over de boordradio. Enkele monteurs konden een glimlach niet onderdrukken.

In de openingsfase van de sessie waren het Sergio Perez en Charles Leclerc die stuivertje wisselden bovenaan door afwisselend nieuwe snelste tijden te rijden op de soft. Lawson maakte aan het begin van de training indruk door goede tijden te rijden tijdens een run op de harde compound. De Nieuw-Zeelander bivakkeerde een poos op P3. Halverwege de sessie zetten verschillende rijders aan op de zachte band. Alexander Albon en Valtteri Bottas gingen achtereenvolgens naar de eerste stek in de tijdenlijst, alvorens Perez terugkeerde op P1 met 1.26.976 en Leclerc daarna overnam met 1.26.888. Vervolgens gingen de coureurs van Mercedes, een week geleden in Brazilië nog goed voor een één-twee, ervoor zitten. Hamilton meldde zich bovenaan met 1.26.633, Russell sloot aan op P2 met 1.26.853. Leclerc en Perez zakten zo naar derde en vierde stek in de tijdentabel. Lawson kwam ook op de soft band goed voor de dag. Met 1.27.201 tekende hij voor de vijfde tijd.

De dit weekend afscheid nemende Sebastian Vettel reed de zesde tijd, terwijl Ferrari-vrijdagcoureur Robert Shwartzman tot de zevende tijd kwam. Daniel Ricciardo, die in Abu Dhabi eveneens zijn voorlopig laatste F1-race rijdt, was achtste. Bottas en Albon besloten de top-tien. O'Ward voltooide uiteindelijk nog 22 ronden en klokte daarbij de achttiende tijd. Hij liet Doohan een tiende achter zich en was drie tienden rapper dan Drugovich, die op twee seconden van Hamilton onderaan eindigde.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi begint om 14.00 uur Nederlandse tijd. Dan rijdt onder andere Max Verstappen zijn eerste meters van het weekend.

Video: Logan Sargaent schrijft een setje banden af tijdens VT1 in Abu Dhabi

Uitslag eerste training F1 GP van Abu Dhabi: