VIDEO: Fittipaldi rakelings langs Gasly in VT1 GP Abu Dhabi

In de eerste vrije training voor de Grand Prix van Abu Dhabi reed Pierre Gasly rustig over het rechte stuk. Haas-reservecoureur Pietro Fittipaldi, die voor deze vrije training in mocht stappen in de wagen van Mick Schumacher, rijdt vol op de Fransman af en gaat er links aan voorbij. Dat zag Gasly niet aankomen. Gelukkig raakten de heren elkaar niet en liep het allemaal goed af. Bekijk de beelden bovenaan deze pagina.

